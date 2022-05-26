В пять раз вырос спрос на аренду дач в России, выяснили в «Авито»

В 4,7 раза вырос спрос на аренду дач в российских регионах по итогам апреля и большей части мая по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Об этом следует из исследования аналитиков сервиса объявлений «Авито Недвижимость».

По оценке экспертов, на активность арендаторов повлияло несколько причин. Это сезонный фактор, снижение стоимости аренды и сложности с заграничными поездками, пишет РБК «Об аренде загородного дома или дачи задумались и те россияне, кто передумал ехать в путешествия, но по-прежнему хочет сменить обстановку», — сообщил руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости Сергей Хахулин.

В апреле-мае, по данным «Авито», число доступных вариантов на рынке увеличилось в 2,5 раза по сравнению с февралем и мартом этого года. Это связано не только с сезонностью, считают эксперты, но и с тем, что некоторые владельцы дач увидели для себя экономические возможности в росте спроса на летнее жилье и начали сдавать дома, чтобы получать дополнительный доход.