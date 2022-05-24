До 30 градусов прогреется воздух в ХМАО

На смену дождливой и ветреной погоде в ХМАО придет аномальная жара. Воздух в регионе прогреется до +27+29 градусов. Такой прогноз дали специалисты окружного Гидрометцентра.

Так, 25 мая ожидается +22+27 градусов. 26 мая воздух прогреется до +24+29 градусов, местами пройдут дожди и грозы. 27 мая синоптики прогнозируют +20+25 градусов, также возможны дожди и грозы.

В ЕДДС Сургута предстоящую жару назвали опасным явлением погоды, пишет Sitv.ru. Там отметили, что среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 10 градусов и более, а это аномалия для северного региона.