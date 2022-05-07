В женской консультации Увата установили оборудование для диагностики заболеваний шейки матки

В Тюменской области медицинские учреждения оснащают современным оборудованием в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Так, в женскую консультацию в селе Уват уже год назад поступил цифровой видеокольпоскоп. Это позволяет проводить современное обследование шейки матки – кольпоскопию на новом цифровом оборудовании

«За неполный год работы специалисты и пациентки успели ощутить преимущества этого нового аппарата, предназначенного для раннего выявления патологических изменений шейки матки, влагалища, области вульвы. Так, за девять месяцев работы специалисты выполнили более 300 исследований и в сочетании с другими методами диагностики, выявили 5 случаев тяжелой дисплазии шейки матки и 2 случая карциномы in situ», - рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Специалисты отмечают, что показаниями к проведению такого диагностичесского исследования могут стать результаты цитологического анализа, указывающие на наличие атипичных клеток, носительство пациенткой вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска.

«Гинекологи прибегают к этому методу, если при обычном осмотре на кресле обнаружены подозрительные участки измененного эпителия на шейке матки. Тогда цель кольпоскопии – выявить мелкие очаги изменений, недоступные невооруженному глазу. В этом случае, как впрочем, и во всех остальных, очень важное значение имеет разрешение и современность оборудования. Новый цифровой видеокольпаскоп отвечает всем передовым требованиям, предъявляемым к подобного рода оборудованию, и за счёт мощного увеличения и способен выявлять патологию даже при незначительных изменениях формы и цвета», - добавили в депздраве.