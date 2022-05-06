Губернатор Александр Моор провел торжественную встречу с руководителями советов ветеранов

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел торжественную встречу с руководителями советов ветеранов региона накануне Дня Победы. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.

«В канун 9 мая встретился с руководителями Советов ветеранов Тюменской области. Поблагодарил их за заботу о старшем поколении, активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи. Сегодня в регионе работают 54 ветеранские общественные организации. Поздравил всех с наступающим Днем Победы!», - рассказал Александр Моор.

В пресс-службе главы региона добавили, что сегодня в Тюменской области проживает более 4 тысяч 700 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны. Каждому из них оказывается достойная государственная поддержка.

Ветеранские организации реализуют работу по сохранению исторической памяти. По инициативе ветеранских организаций за последние годы в Тюмени открыты памятник торпедному катеру «Комсомолец», мемориал «Вечная слава подвигу деревни», монумент «Мы победили», в Тобольске – монумент «Тоболяков Бессмертный полк» и «Стена народной памяти».

«Особое место в деятельности ветеранов занимает работа с молодежью, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Только в проекте «Диалог поколений» принимают участие более пятисот первичных ветеранских организаций, которые помогают тысячам семей улучшить отношения между родителями и детьми», - добавили в пресс-службе.