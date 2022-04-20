Правительство РФ не поддержало идею о продлении майских праздников

Регионы России могут самостоятельно принять решение о продлении майских праздников, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, правительство РФ инициативу о продлении не поддержало.

«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлять праздники самостоятельно», — цитирует Даванкова «РИА Новости».

Он добавил, что депутаты намерены обратиться к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально.

В начале апреля Владислав Даванков, представляющий в Госдуме партию «Новые люди», предложил продлить предстоящие майские праздники до десяти дней - с 1 по 10 мая. Он заявил, что это поможет людям заготовить продукты на осень.

В этом году, согласно производственному календарю, выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 дни месяца.