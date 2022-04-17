Мошенники начнут создавать поддельные вредоносные приложения, считают в Сбербанке

В ближайшее время мошенники начнут создавать поддельные вредоносные приложения, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, злоумышленники также стали чаще находить жертв в соцсетях и выбирать целью молодых людей 18–22 лет.

«Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание»,— сказал Кузнецов в интервью «РИА Новости». По его словам, Сбербанк уже сейчас фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Кузнецов добавил, что традиционной схемой злоумышленников остается звонок от якобы сотрудника банка или представителя госорганов, который сообщает о мошеннической операции со счетом клиента и предлагает спасти деньги, выведя их на «безопасный счет». «Основное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что, как правило, теперь мошенники звонят не от имени "Сбера", а от имени других банков», — заявил Кузнецов.