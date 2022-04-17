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В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны

Авиакомпания, созданная для перевозки россиян на курорты Турции, заработает в мае

В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны
pixabay.com

В Турции создана новая авиакомпания, предназначенная для перевозки россиян на курорты страны, сообщает портал AirportHaber. Перевозчик, получивший название Southwind, будет базироваться в Анталье. Первый рейсы запланированы на конец мая.

Отмечается, что решение о создании Southwind приняли, «чтобы не оставлять российский рынок пустым, а турпоток из этой страны в Турцию не прекращался». Парк самолетов нового перевозчика на первоначальном этапе будет состоять из пяти самолетов Airbus.

О том, что в Турции появится авиакомпания для перевозки россиян, ранее сообщила газета Sabah. Власти страны ожидают, что новый перевозчик поможет привлечь в этом году по меньшей мере миллион туристов из России.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 77, комментариев: 0

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