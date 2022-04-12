Найти работу россиянам легче всего в возрасте 30-35 лет

Наименьшие трудности с поиском работы российские мужчины испытывают в возрасте 30-32 лет, женщины – 32-35 лет. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного порталом Superjob среди 3000 человек из 681 населенного пункта России.

Участники опроса должны были оценить трудности с поиском работы по 10-балльной шкале. Россияне 30-35 лет в среднем оценили трудности на 5,7 балла, 18-20 лет — на 7,3 балла. Сложнее всего найти работу людям зрелого возраста: респонденты 54-56 лет оценили сложности на 8,6 балла, а люди старше 60 лет — на 8,2 балла. Для мужчин наиболее сложным для поиска работы стал период 54-56 лет — 8,6 балла, для женщин — 54-59 лет (8,5 балла), пишет РБК.

Средняя оценка сложности поиска работы увеличилась за год с 6,5 до 7,3 балла. Такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах от 18 до 38 лет и в некоторых категориях 45+. Свою оценку – 6,6 балла - не изменили респонденты 39-44 лет. Искать работу стало проще людям 51-56 лет и старше 60.

Ранее сообщалось, что в Минтруде число российских работников в простое оценивают в 90–100 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в начале марта.