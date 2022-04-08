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«Нет бумаги – нет ЕГЭ». Миронов предложил отменить ЕГЭ в России

Депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги в России

«Нет бумаги – нет ЕГЭ». Миронов предложил отменить ЕГЭ в России
pixabay.com

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году добровольной из-за нехватки офисной бумаги.

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Он выразил сомнение, что региональные отделы образования смогут решить проблему. «Нет бумаги – нет ЕГЭ. Ещё несколько недель назад, практически сразу же после начала военной операции на Украине, в некоторых крупных регионах страны из-за внезапно возникшего дефицита бумаги сорвалось написание Всероссийских проверочных работ», — добавил депутат.

Он также назвал ЕГЭ «самым настоящим проклятием российского образования» и призвал использовать нехватку бумаги для постепенного отказа от него.

Напомним, с конца февраля об уходе или приостановке деятельности в России объявили многие западные компании, в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, сообщал «Коммерсантъ». В результате бумага сильно подорожала: по данным «КП», в магазинах Петербурга пачку бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 руб., теперь можно купить за 1500-1700 руб.


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