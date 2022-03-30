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Александр Моор: «Наша важнейшая задача в сфере борьбы с наркоманией – спасать человеческие жизни»

​В Тюменской области стали чаще выявлять наркопреступления

Александр Моор: «Наша важнейшая задача в сфере борьбы с наркоманией – спасать человеческие жизни»
Фото: admtyumen.ru

По итогам 2021 года в Тюменской области стали эффективнее выявлять наркопреступления – количество выявленных нарушений выросло почти на пять процентов по сравнению с 2020 годом. Из незаконного оборота более 200 килограммов наркотических веществ, задержано 14 межрегиональных наркокурьеров, ликвидированы две подпольные нарколаборатории, заблокирован доступ к 379 интернет-сайтам, на которых продавались наркотики. За этот же период на 56,4 процента снизилось количество преступников, совершивших криминальные деяния в состоянии наркотического опьянения.

Статистика была озвучена на онлайн-заседании региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Наша важнейшая задача в сфере борьбы с наркоманией – спасать человеческие жизни, добиваясь уничтожения этой заразы в целом, и снижения смертности в результате употребления наркотиков. Для этого необходимо значительно повысить эффективность межведомственного взаимодействия в работе по профилактике наркозависимости», – цитирует главу региона пресс-служба губернатора.

Отметим, что в регионе продолжается реализация межведомственного проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». Его задача – пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, пьянства, экстремизма и других асоциальных явлений. В реализации проекта участвуют органы власти Тюменской области, правоохранительные структуры, педагогическая и спортивная общественность.


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30 марта в 16:36, просмотров: 97, комментариев: 0

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