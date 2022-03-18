Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост председателя Центрального банка. Об этом сообщает телеграм-канал Госдумы.

Отмечается также, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост главы ЦБ на рассмотрение Госдумы представляет президент, отмечает «Интерфакс».

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.