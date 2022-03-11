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​Air Astana приостановила все полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила рейсы в Россию

​Air Astana приостановила все полеты в Россию
pixabay.com

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за «прекращения страхового покрытия коммерческих полетов» по этому направлению. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что решают этот вопрос с правительством Казахстана. Там пообещали, что пассажирам вернут деньги за билеты в полном объеме, пишут «Ведомости».

Ранее Air Astana сообщила, что временно прекратила выполнение полетов в ряд городов России «по производственным причинам». При этом рейсы из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы планировалось сохранить.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 103, комментариев: 0

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