16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5268   EUR  93,3684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE

Интервью с врачом-неврологом о новом способе лечения болезни Альцгеймер

​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE
Фото спикера

Зарубежные ученые выяснили, что уровень лития в мозге может быть связан с болезнью Альцгеймера, а литиевые добавки ‒ восстанавливают память. Пока что это проверено только на мышах, но после получения положительных результатов может быть протестировано и на людях.

Почему литий оказался таким важным для памяти и когнитивных функций? Реально ли замедлить болезнь с помощью добавок? А главное ‒ насколько близко мы подошли к созданию эффективного лечения? Обсудим это в эфире siapress.ru с врачом-неврологом БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Фатимой Абдулаевой.


нравится (4) не нравится (0)
25 августа в 15:47, просмотров: 806, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 1018
  2. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 866
  3. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 806
  4. В Сургуте «разогнали» стихийную парковку недалеко от «Витьбы» 651
  5. ​Биолог из СурГУ назвал условия, при которых пауки-осы обоснуются в ХМАО 629
  6. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 583
  7. ​Студенческие строительные отряды со всей России завершили свою работу в Сургуте 559
  8. ​Путешественникам упростили пополнение мобильной связи в пяти странах 549
  9. ​В Югре в десятый раз прошел региональный этнофестиваль «Қӓтӆәли» 547
  10. ​Прокуратура Югры: не верьте «безопасным счетам» и «звонкам из банка» − это обман 545
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6860
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3448
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2471
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2338
  5. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 2307
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 2168
  7. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2159
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 2080
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1990
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1915
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6860
  2. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4431
  3. ​Единственный в истории Сургута 4404
  4. Оборонные комиссии – в действии 4130
  5. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 4005
  6. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4001
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 3933
  8. ​В библиотеки Сургутского района поступило свыше шести тысяч новых книг 3894
  9. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3836
  10. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 3773

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика