​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные

ГК «Сибпромстрой» превратила высадку деревьев в Сургуте в традицию

Фото из архива ГК «Сибпромстрой»

Прошедшие выходные в жилом комплексе «Георгиевский» в Сургуте стали настоящим праздником для жителей и будущих новоселов. Группа компаний «Сибпромстрой» вместе с потенциальными покупателями и жителями высадили 30 хвойных деревьев. Люди приходили целыми семьями ‒ с детьми, помогали сажать, фотографировались, а некоторые после акции сразу отправились выбирать квартиры.

Первые высаженные сосны в «Георгиевском» появились еще в октябре 2023 года. Спустя год к высадке деревьев присоединился глава Сургута Максим Слепов, а также член Совета Федерации РФ от Югры Наталья Комарова. Это заложило основу для большой программы озеленения: первая крупная партия составила 308 деревьев. Идея понравилась всем. Так что руководство «Сибпромстроя» приняло решение проводить подобные экологические акции на регулярной основе.

Сегодня в ЖК «Георгиевский» формируется настоящая зеленая среда. Здесь преобладают хвойные породы: сосна, ель, пихта, кедр. Но вместе с ними высаживаются и лиственные деревья ‒ березы, рябины, тополя ‒ а также кустарники: гортензия, акация желтая, сирень, черемуха, пузыреплодник, шиповник и живая изгородь из кизильника.

Крупномерные деревья привозят из Тюменского питомника

За всеми зелеными насаждениями тщательно ухаживают: полив начинается с весны, вносятся удобрения, деревья фиксируются, чтобы их не повредил ветер. Это уже не первые зимы для большинства растений ‒ они успешно прижились и продолжают расти.

Кроме ЖК «Георгиевского» ГК «Сибпромстрой» озеленяет и другие проекты: «Марьину гору», свои жилые комплексы в Сургутском районе, прилегающие территории храмов в Нефтеюганске, Белом Яру, Солнечном.

В ЖК «Георгиевский» ключевым элементом стала «Аллея героев» ‒ она высажена по инициативе соучредителей ГК «Сибпромстрой» Владимира Кожаева и Николая Сторожука.

В компании на «зеленой теме» не скупятся – расходы на закупку зеленых насаждений составляют десятки миллионов рублей, при этом к вопросу стараются подключать и простых жителей. Например, только в сентябре текущего года жители сами высадили 100 кустов черноплодной рябины. О таких мероприятиях они узнают в общедомовых чатах.

Ранее в подобных проектах участвовали и студенты Стройотряда из разных городов России

Акции проходят регулярно и в поистине промышленном масштабе. Следующая ‒ «Посади свое дерево» ‒ состоится 11 и 12 октября. Планируется высадить еще 100 сосен. Всего за время реализации проекта в «Георгиевском» и прилегающих территориях ГК «Сибпромстрой» высадила более тысячи деревьев, формируя лесополосу вдоль набережной и превращая район в одну из самых зеленых точек города.

Сегодня в 19:06
