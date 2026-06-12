​Поздравление Губернатора Югры Руслана Кухарука с Днем России

Россия – место, где бескрайние просторы Крайнего Севера напоминают о суровой красоте нашей земли, а кристальные глубины Байкала воплощают первозданную мощь и величие Родины. Здесь древние города с многовековой историей соседствуют с современными мегаполисами – и в этом единстве прошлого и настоящего отражается сила и мудрость страны.

В России живут люди, чье сердце согрето глубокой любовью к Отчизне, скреплено взаимным уважением, дружбой и общей памятью о Великих Победах. Из поколения в поколение передаются не просто традиции – передается дух предков: через народные песни, семейные предания, рассказы о подвигах тех, кто защищал родную землю во все времена.

Мы – наследники великой истории, протянувшейся сквозь века: от древних курганов до космодрома Восточный; от чумов коренных народов Севера до высокотехнологичных нефтегазовых промыслов.

Мы – потомки тех, кто выстоял и победил в 1945-м.

Мы – строители будущего, которое никто не посмеет отнять.

Сплоченность – стержень нашего многонационального народа, та незримая сила, что веками помогала преодолевать любые испытания.

В Год единства народов России осознаешь: именно эта сплоченность стала надежным щитом и опорой для наших героев. Сегодня участники специальной военной операции не просто выполняют боевой долг – они хранят правду о подвигах предков и продолжают дело тех, кто в разные эпохи защищал Отечество: от ратников Древней Руси до героев Великой Отечественной войны. Они закладывают основы будущего величия России, доказывая, что дух патриотизма жив и крепок в сердцах новых поколений.

Дорогие земляки! Пусть любовь к Родине и гордость за ее славную историю всегда согревают ваши сердца и вдохновляют на благородные дела и поступки! Пусть каждый из нас помнит: сила России – в единстве, мудрость – в памяти о прошлом, а будущее – в наших руках!

С праздником! С Днем России!