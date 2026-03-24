ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
​Социальная догазификация в Сургуте – лед тронулся

В Сургуте, наконец, открывается возможность газифицировать частные дома и СНТ

​Социальная догазификация в Сургуте – лед тронулся
Фото dumasurgut.ru

О догазификации. Ранее уже писал о проблемах, связанных с подключением газа в частные дома и дачи Сургута. Что изменилось за полгода?

Напомню, о чем вообще речь. По поручению президента собственники домов с 2021 получили возможность бесплатно подвести газ к своим земельным участкам.

Правда для этого нужно соблюсти ряд условий:
1. Газ должен использоваться для бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
2. В населенном пункте, где располагаются домовладения, должны быть проложены газораспределительные сети и идти транспортировка газа.
3. Должна быть техническая возможность провести газовую трубу к земельному участку.
4. В общем случае собственнику необходимо также оплатить все работы, связанные с устройством сетей внутри земельного участка и дома, покупку котла отопления и прочего оборудования, а также разработать и согласовать проект устройства этих сетей. Все это тоже требует значительных расходов – по оценке экспертов, для нашего региона это от 300 до 600 тыс. рублей.

Сроки подключения определяются программой газификации, которая утверждается на уровне муниципалитета и региона.

Безусловно, это важное и правильное решение федеральных властей. В нынешней экономической ситуации ставка на внутренне потребление газа и социальная поддержка населения для обеспечения надежным и доступным энергоносителем решает множество проблем. Особенно это актуально для нашего региона, где развитие ИЖС тормозится высокими тарифами на электричество, которое используется для отопления суровыми зимами. Газпром также заинтересован в продаже газа для населения и обеспечения социальной стабильности в регионах присутствия.

К сожалению, если говорить о Сургуте, то программа так и не заработала в полной мере: в очереди находятся сотни домовладений, а газификация осуществлялась в единичных случаях – всего за 4 года программы газ подвели к 32 участкам.

Основной проблемой стал спор газораспределительной организации ОАО «Сургутгаз» и регионального оператора газификации АО «Газпром газораспределение Север», суть которого сводилась к экономической модели, по которой должны строиться и эксплуатироваться новые сети. Спор в 2023 году ушел в суды. Деньги на газификацию практически перестали поступать. Вопрос неоднократно обсуждался на местном и региональном уровне, в том числе находится на контроле у депутатов фракции «Единой России». На конец 2025 года более 400 заявок от собственников ИЖС и участков в СНТ ждут своей очереди.

Что происходит сейчас?

В январе 2026 года суд кассационной инстанции вынес свое решение, которое теоретически открывает возможности к началу полноценного финансирования программы газоснабжения. Так в ближайшие два года возможно подключение до 200 ИЖС и двух СНТ («Маяк» и «Жемчужина»), при условии обеспечения финансирования и отсутствия технических сложностей.

Что делать что бы попасть в программу газификации?
1. Оформить право собственности на участок.
2. Убедиться, что есть законный способ провести сети до вашего участка.
3. Если участок в СНТ:
3.1 Проверить, что СНТ находится в границах населенного пункта.
3.2 На общем собрании членов СНТ принято решение о газификации (не менее 2/3 от числа участников собрания при явке не менее 50%).
4. Подать заявку через сайт Единого оператора газификации (АО «Газпром газификация»): connectgas.ru, Госуслуги или лично посетив газораспределительную организацию (ОАО «Сургутгаз»).
5. Ждать, пока ваши мечты сбудутся, и тепло придет в ваш дом!


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

