16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Пусть наступающий год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений

Поздрвление губернатора Югры Руслана Кухарука с Новым годом

Пусть наступающий год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений
Фото admhmao.ru

Дорогие жители Югры!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник, наполненный особой магией, дарит нам надежду и веру в чудеса. Они повсюду – в гуле буровой установки, в шелесте страниц в полном классе, в звоне оленьей упряжки, в блеске медалей наших спортсменов, в труде всех жителей округа, которые день за днем творят настоящее волшебство, создавая будущее родного края.

Дорогие земляки, в уходящем году мы вместе делами писали историю Югры. Начали с достижения исторического масштаба – на месторождениях округа была добыта 13-миллиардная тонна нефти. Это важная страница летописи нефтегазовой отрасли всей страны. Верные духу и закалке первопроходцев, мы действовали единой командой, приумножая этот успех новыми достижениями.

Укрепляли связи между городами и поселками: ремонтировали дороги и мосты, запускали новые авиационные маршруты. Продолжали строить будущее для наших детей: возводили школы, больницы, объекты культуры и спорта. Создавали центры притяжения: открывали новые парки и скверы. Добавляли на карту автономного округа знаковые объекты – это и стела «Город трудовой доблести», и Национальный центр «Россия», и новая путеводная звезда, зажженная нашими мостостроителями, – мост «Звезда Оби».

Югра – край талантливых и сильных духом людей.

В год 80-летия Победы мы бережно передавали память о подвиге героев Великой Отечественной войны нашим детям, были рядом с теми, кто ковал Победу в тылу и на фронте. И сегодня, глядя в будущее, мы отчетливо понимаем: возможность строить планы, загадывать желания и мечтать нам дает мужество наших бойцов на передовой. Каждый день мы благодарим тех, кто сегодня сражается за Родину. Они – достойные наследники поколения победителей. А наша сплоченность и вера в них и общее дело – тот несокрушимый тыл, который нужен России как никогда.

В год 95-летия Югры мы ставили перед собой амбициозные задачи, заложили основу для будущих побед и благодарили тех, кто внес существенный вклад в развитие нашего региона.

2026 год в Югре станет Годом молодой семьи. Мы продолжим работать ради счастливого будущего наших детей и уверенности в завтрашнем дне для каждого дома. Будем вместе преображать наш регион: укреплять экономику, реализовывать масштабные проекты, возводить новые объекты, сохранять и приумножать нашу уникальную культуру.

Дорогие югорчане! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, взаимопонимания и мирного неба над головой. Пусть наступающий 2026 год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений.

С Новым годом, Югра!


нравится (2) не нравится (0)
31 декабря 2025 в 10:20, просмотров: 740, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
31 декабря 2025 в 16:39
С Новым годом, с новым счастьем, Югра!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В новогоднем обращении 2025 года президент России выразил надежду, что граждане продолжат работать и созидать 934
  2. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 420
  3. Последний проблемный дом в Сургуте достроен — более 300 семей получат ключи в скором времени 401
  4. ​Первые дни Нового года в Сургуте будут умеренно морозными, а в Югре местами будет минус 30 350
  5. В Нижневартовске открыт необычный каток — 300 метров в длину и 10 в ширину 317
  6. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 303
  7. Самые дорогие новостройки Югры по итогам 2025 года — в Ханты-Мансийске 271
  8. В первый час после наступления Нового года в Сургуте родились девочка и мальчик 267
  9. В Нижневартовске произошла авария на теплосети — несколько домов остались без горячей воды 258
  10. Югорчане и гости округа могут прокатиться на оленях по «Чумовой улице» в Ханты-Мансийске 192
  1. Если миграционный приток в Сургут не уменьшится, то бюджет окончательно утонет в социальных обязательствах 2148
  2. ​Марафон по коррупции: почему в Сургуте и Югре растет число дел и как это связано с федеральной повесткой? 2070
  3. ​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением 1966
  4. Сургутские депутаты хотят согласовывать городские проекты КРТ до того, как они отправятся в окружной градостроительный совет 1936
  5. ​Василий Рашевский: «Югра стала нефтяным центром страны не сразу ‒ к этому шли десятилетиями» 1872
  6. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях 1844
  7. ​Жители Сургута смогут запускать фейерверки в любых местах города 1837
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 1804
  9. Хотелось бы задать нашим руководителям вопросы о миграционной, жилищной, экономической политике 1752
  10. ​Пора-пора порадоваться: пришло время «Щелкунчика» 1728
  1. ​Детям сюда нельзя 10316
  2. ​Парламентский рост 8048
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5786
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4448
  5. ​Без души, но в чартах 4254
  6. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4211
  7. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4063
  8. ​Заключение 4042
  9. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3395
  10. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2998

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика