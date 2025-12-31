Поздрвление губернатора Югры Руслана Кухарука с Новым годом

Дорогие жители Югры!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник, наполненный особой магией, дарит нам надежду и веру в чудеса. Они повсюду – в гуле буровой установки, в шелесте страниц в полном классе, в звоне оленьей упряжки, в блеске медалей наших спортсменов, в труде всех жителей округа, которые день за днем творят настоящее волшебство, создавая будущее родного края.

Дорогие земляки, в уходящем году мы вместе делами писали историю Югры. Начали с достижения исторического масштаба – на месторождениях округа была добыта 13-миллиардная тонна нефти. Это важная страница летописи нефтегазовой отрасли всей страны. Верные духу и закалке первопроходцев, мы действовали единой командой, приумножая этот успех новыми достижениями.

Укрепляли связи между городами и поселками: ремонтировали дороги и мосты, запускали новые авиационные маршруты. Продолжали строить будущее для наших детей: возводили школы, больницы, объекты культуры и спорта. Создавали центры притяжения: открывали новые парки и скверы. Добавляли на карту автономного округа знаковые объекты – это и стела «Город трудовой доблести», и Национальный центр «Россия», и новая путеводная звезда, зажженная нашими мостостроителями, – мост «Звезда Оби».

Югра – край талантливых и сильных духом людей.

В год 80-летия Победы мы бережно передавали память о подвиге героев Великой Отечественной войны нашим детям, были рядом с теми, кто ковал Победу в тылу и на фронте. И сегодня, глядя в будущее, мы отчетливо понимаем: возможность строить планы, загадывать желания и мечтать нам дает мужество наших бойцов на передовой. Каждый день мы благодарим тех, кто сегодня сражается за Родину. Они – достойные наследники поколения победителей. А наша сплоченность и вера в них и общее дело – тот несокрушимый тыл, который нужен России как никогда.

В год 95-летия Югры мы ставили перед собой амбициозные задачи, заложили основу для будущих побед и благодарили тех, кто внес существенный вклад в развитие нашего региона.

2026 год в Югре станет Годом молодой семьи. Мы продолжим работать ради счастливого будущего наших детей и уверенности в завтрашнем дне для каждого дома. Будем вместе преображать наш регион: укреплять экономику, реализовывать масштабные проекты, возводить новые объекты, сохранять и приумножать нашу уникальную культуру.

Дорогие югорчане! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, взаимопонимания и мирного неба над головой. Пусть наступающий 2026 год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений.

С Новым годом, Югра!