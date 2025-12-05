Зачем сносят каток, который стал одним из украшений центра Сургута

В Сургуте под вопросом будущее крупнейшего катка в Тюменской области. Комплекс, который оживил Центральную площадь, стал точкой притяжения горожан и, в некоторой степени, визитной карточкой центра города, теперь может быть демонтирован. Поводом стало представление прокуратуры о нарушениях, связанных с общепитом.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают причины ситуации, версии, что стоит за этим решением — возможный муниципальный каток, влияние КРТ на эту территорию и сравниваем с опытом Тюмени. Почему успешная частная инициатива сталкивается с риском закрытия? Есть ли шанс сохранить каток хотя бы на эту зиму? Можно ли вместо сноса поддержать предпринимателя, который развивал общественное пространство без бюджетных денег? И правда ли, что на этом месте появится парковка или ГКЦ?

Дмитрий Щеглов: Самый большой каток в Тюменской области, который находится на центральной площади Сургута, вскоре там находиться не будет, судя по всему. По крайней мере, такую интенцию выразили сургутские власти. Причиной тому — представление прокуратуры о том, что услуги общепита, которые оказывают вот в этом самом комплексе с катком, который находится на центральной площади, вроде как оказываются незаконно и без каких-то нужных разрешений. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет, обсуждаем.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы говорили про этот объект, когда он только появлялся, и базово называли его появление большим позитивом для Сургута, потому что это стало реальным вовлечением людей на центральную площадь, и это действительно работало хорошо, и всем нравилось, это было красиво. Может быть, не настолько эстетично архитектурно, как могло бы быть, но, тем не менее, действительно очень хорошо.

Теперь же есть разные версии того, что там произойдет дальше. Возможно, опять же, если ничего не поменяется каким-то образом внезапным, весь этот комплекс будет снесен и на его месте появится парковка. Сейчас появилась какая-то новая версия, но, опять же, не подтвержденная никем, но как в качестве такого слуха: что администрация города подумывает открыть там, собственно, муниципальный каток, который, может быть, даже и бесплатным. Тем не менее ситуация не самая прикольная. Тарас, как ты ее оцениваешь?

Т.С.: Мне всегда радостно наблюдать, когда частная и предпринимательская инициатива дает хороший, яркий результат. И история с данным катком — тому подтверждение. В Сургуте на самом деле не так уж много примеров того, как предпринимателям удается реализовать успешные проекты, ну вот на городских пространствах. Успешные с точки зрения городского восторга, городского интереса, городской востребованности. Не с точки зрения бизнеса — мы не знаем, какая экономика у данного предпринимателя, какая экономика у прекрасного рекреационного пространства в пойме реки Бардаковка, где созданы летние аттракционы с летними видами спорта. Что мы еще можем вспомнить? А можем ли мы вспомнить еще какие-то такие навскидку примеры публичных предпринимательских инициатив, реализованных общественными пространствами? Ну вот что-то, пожалуй, то ведь и все. На самом деле ситуация грустная весьма. Может быть, я кого-то обидел сейчас своей забывчивостью...

Д.Щ.: Ну напишите в комментариях, если действительно знаете какие-то такие примеры, пожалуйста, мы их как-нибудь также озвучим.

Т.С.: Ну, конечно же, горнолыжный курорт наш знаменитый... так, ну что еще? Это тоже чисто частный бизнес. Ну вот, товарищи, и все, понимаете? Дело-то в том, что Сургут не славится такими вот рекультивированными какими-то пустыми местами в пользу горожан. Ну нет таких примеров. И если брать историю с этим примером, то версий, почему вдруг он стал мешать нашим властям, ну, несколько.

Ну, первое, для меня самое очевидное, заключается в страхе чиновников перед любым надзорным органом. Вот прокуратура там что-то обнаружила, и все мы понимаем, как чиновники сегодня реагируют на любое представление прокуратуры. Я уж не говорю там о каком-нибудь обращении Следственного комитета. Так как никто не знает, в какое потенциальное дело может это все обернуться. Мы же видим по стране тысячи примеров, когда то или иное действие или бездействие чиновников оборачивается против них, заканчивается уголовным преследованием. То есть тут понятно.

Вторая версия — та, которую ты сказал: муниципалитет решил сам сделать здесь муниципальный каток, и вроде бы бесплатно. Я бы развил, конечно, этот момент: не является ли это ревностью чиновников к вот той самой частной инициативе предпринимателя? Вынесем за скобки нашего обсуждения подобное предположение и рассмотрим просто сам ход действий.

Третья версия, возможно, связана с тем, что город уже вплотную подступил к реализации проекта застройки ядра центра. Вот-вот произойдет конкурс на комплексное развитие данной территории и, может быть, таким образом просто чисто юридически уходящая под строительство территория расчищается от третьих лиц. Это логично, что рано или поздно этот каток и этот предприниматель уйдут с этой территории. Но, во-первых, еще конкурс не произошел, во-вторых, между конкурсом и окончательным согласованием проектной документации — там многие месяцы и даже год, и само строительство начнется далеко-далеко после начала 2026 года. Соответственно, этот предприниматель спокойно может отработать новогодний сезон и всю зиму — то, собственно, о чем он и просит местные власти: «Я прекращу арендные отношения с городом, я уйду отсюда, ну уже все создано, работает и Новый год на носу, дайте доработать».

Ну, четвертая версия о том, что город решил там построить городской культурный центр. Она прекрасна. И если бы это было так, я бы первый воззвал бы к городским властям об изгнании данного предпринимателя с территории, потому что все, как говорится, ради городского культурного центра. Правда? Но на самом деле мы не слышали до этого заявления никаких других о какой-то потенциальной судьбе нашего городского культурного центра. Нам известно, что предыдущий проект городского культурного центра был разработан как проект с привязкой к участку ровно на том самом месте, где был снесен городской культурный центр. Вот к тому месту у города в архиве Департамента архитектуры и строительства есть проект, его можно брать и строить. На месте снесенного городского культурного центра.

А на любом другом месте проекта нет. И даже если предполагается, что будет использован данный проект, то он может использоваться как архитектурно-планировочное решение, как фасадное решение. Скажем так, как эскизная часть, да, вот первая часть любого проекта — это эскиз. А привязка к участку — это вторая часть проекта, ее нету. Инженерные сети, грунты, фундаменты, переделка фундаментов и вообще любая адаптация любого проекта к новому участку — это дополнительные затраты городского бюджета. Насколько мне известно, подобные расходы городская Дума еще не утверждала. И с подобным запросом городская администрация в Думу не обращалась. Значит, речь идет только о предположении.

Наконец, город не выделял еще денег на строительство нового ГКЦ. Вот на «Петрушку» худо-бедно схема финансирования — это даже не деньги из бюджета, а схема финансирования — найдена, и никто еще не знает, когда эта «Петрушка» будет построена. То есть если кто-то думает, что сейчас тот или иной застройщик выиграет конкурс на КРТ ядра центра города и через год будет стоять «Петрушка», он глубоко заблуждается. Через год выйдут только первые единицы техники на строительную площадку. И через два года появится только первый объект, который, скорее всего, будет жилищным объектом, потому что застройщик, как мы говорили, должен заработать деньги на все последующие части реализации проекта, в том числе являющиеся обременением со стороны муниципалитета в адрес застройщика.

Поэтому «Петрушку» мы должны ждать не раньше...

Д.Щ.: Если в 2028-2029 – это будет чудо.

Т.С.: Пожалуйста, поставьте себе в график тридцатый год, в лучшем случае вы увидите «Петрушку». Если не произойдет какой-нибудь авральной чиновничьей задачи и там, я не знаю, губернатору не понадобится показать, ну вот реализацию проекта как социально ориентированного. Тогда... опять, это все схемы, понимаете? Мы же говорим о том, что написано в бюджете города Сургута. В бюджете города Сургута даже про «Петрушку» не написано ничего. Просто нету этих денег.

И поэтому вернемся к нашему катку. Если дело в предписании прокуратуры, я бы, конечно, на месте работников городской администрации предпринял все усилия для того, чтобы именно в этом конкретном случае пойти на встречу предпринимателю. Ничего он страшного там не сделал, он сделал прекрасное, красивое место, очень живое, очень радующее горожан и гостей города. Это то, что мы называем брендированием города, правда? Вот каток, он еще и оказывается крупнейший в Тюменской области. Даже если он просто крупнейший в микрорайоне Энергетиков, в Центральном районе Сургута, это уже сам по себе бренд, правда?

И этот каток... Кстати говоря, без всяких многих совещаний, согласований там в рамках вот нашего чиновничьего городского процесса, возник и оказался очень логичным с точки зрения всей близлежащей территории: университетского кампуса и корпуса, парка «За Саймой», всего пешеходного трафика вот из одной части города, где парк старожилов, парк Энергетиков, сквер воинов-интернационалистов. И вот то, что КРТ как раз предполагает — обеспечить пешеходный трафик горожан вот в эту зону. А вот он уже обеспечил! Просто пришел предприниматель и сделал. Без совещания, еще раз говорю, без бюджетных денег. Просто потому, что чиновники ему не мешали. Молодцы, кстати говоря, чиновники, не мешали. Так вот пусть и не мешают дальше.

Если вопрос в подготовке к КРТ, но здесь то же самое: никакой не будет проблемы в том, чтобы зиму предприниматель отработал, доставил всем радость. Кстати говоря, я думаю, и городской администрации наличие такого катка доставляет радость большую, потому что все-таки это красивые картинки. Посмотрите, как это можно здорово презентовать в качестве визитной карточки Сургута.

Если это городской культурный центр, ну тут мы все обсудили, я не верю в эту версию. И еще раз, если это серьезный настрой города — то прекрасно, но просто думаю, что уж точно там в марте месяце или в апреле на этом месте строительная площадка не начнется.

Если город хочет отобрать этот конкретно каток, да, и теперь его финансировать за свой счет, ну... Понятно, что жителям Сургута все равно, за чей счет банкет. Но если исходить из логики, ну как-то это не очень правильно. Это неправильно даже для городских расходов. Можно потратить эти деньги...

Д.Щ.: Ну да, так тебе стоит здесь предприниматель, который налоги тебе платит и развлекает народ и зарабатывает деньги. А тут ты сам будешь тратить деньги...

Т.С.: Ну да, ну это неправильно, это этически неправильно, это с хозяйственной точки зрения неправильно.

Если у предпринимателя нарушения вот там в общепите, что-то такое написано во всех этих таких достаточно куцых пресс-релизах – ну решите эту проблему с общепитом. Опять-таки, у нас есть Роспотребнадзор, у нас не прокуратура для этого, а Роспотребнадзор. У прокуратуры формальный подход: она увидела какой-то документ, неправильно оформленный с предпринимателем, и сделала предписание. Это не означает, что нужно разорвать все отношения с предпринимателем, это означает, что нужно оформить эти документы правильно, вот и все. Это нормальная практика ежедневной работы нашего чиновничества, ничего тут страшного нет.

Ну и что, наконец, если там будет стоянка? Пусть там будет стоянка. А какой смысл уничтожить сейчас красивое место ради стоянки? Сделайте это той же весной. Стоянка для технологического транспорта застройщика? Тоже может быть, но опять-таки: начнется КРТ — и делайте в этом стоянку, делайте там строительную площадку. Это называется паспорт организации объекта: это любая стройка обносится забором, на нее вешается большой рекламный щит, где все прописывается. Но сейчас мы не находимся в этой фазе. Не заключен даже не то что договор на аренду земельного участка между застройщиком и муниципалитетом, а не проведен даже конкурс! Понимаете? То есть все это пока вилами на воде писано.

Поэтому, конечно же, ситуация очевидная. Здесь город должен проявить максимум мудрости, такта, гибкости — гибкости! — а вот не такого солдафонского подхода, как это произошло с известным паровозом в парке Нефтяников, я о нем писал. И радоваться тому, что его граждане, его предприниматели-граждане создают такие красивые места. Надо дальше идти, надо таких мест делать по городу множество и за счет предпринимателей облагораживать городское пространство. Так что, мне кажется, проблема очень несущественная с точки зрения ее проблематики, простите за тавтологию, и решаема элементарно.

Д.Щ.: Знаешь, такая небольшая ирония новостного потока произошла на прошлой неделе. Когда, собственно, появилась новость о том, что в Сургуте собираются сносить самый большой каток в Тюменской области, появилась же одновременно новость о том, что в Тюмени предприниматель собирается за 100 миллионов построить огромный каточный комплекс со всякими штукам. В общем, 100 миллионов рублей — это немало, там можно много чего наворотить. То есть мы наблюдаем два разных мира, два разных катка.

Т.С.: Ох уж эта Тюмень. Когда же уже наконец мы этот пресловутый опыт Тюмени начнем на практике ощущать здесь у нас в Югре и в Сургуте в частности... Сколько разговоров.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие друзья, дорогие слушатели, читатели, пожалуйста, пишите свое мнение по этому поводу. Что думаете про этот каток? Что нужно там делать? Как использовать эту территорию? Читайте также расшифровку нашего разговора на siapress.ru, ссылка в описании. Ставьте лайки, если вам нравится то, что мы здесь обсуждаем и к каким выводам приходим. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья, всем пока.