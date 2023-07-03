Тюменские стобалльники получат денежное вознаграждение

Пять одиннадцатиклассников в Тюменской области получили наивысший балл на едином государственном экзамене сразу по двум предметам. Как сообщает региональный департамент образования и науки, дважды стобалльниками стали выпускники школ Тюмени.

По решению губернатора Александра Моора все одиннадцатиклассники региона, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей.

«Это наша гордость. Поддерживаю награждение выпускников, набравших максимальное количество баллов. Их усилия должны быть вознаграждены, – прокомментировал свое решение Александр Моор. – Думаю, это будет хорошим подспорьем для семейного бюджета, так как с высокими баллами ребята наверняка смогут поступить на бюджетные места».

Самым массовым традиционно стал экзамен по русскому языку, который сдавали все участники ЕГЭ. Результат порадовал: 22 – стобалльника, в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, тюменские выпускники установили рекорд по химии – 12 человек получили максимальный балл.

1 июля официально закончился основной период сдачи единого государственного экзамена. В Тюменской области в 2023 году экзамены сдали более 11 160 школьников. Окончательные итоги экзаменационной кампании 2023 года будут подведены к середине месяца.