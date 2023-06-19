Тюмень посетил вице-премьер Армении Мгер Григорян

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с делегацией из Армении во главе с вице-премьером республики Мгером Григоряном. Глава региона заявил, что Тюменскую область с Республикой Армения объединяют культурные связи и экономические отношения.

«В регионе проживают семь тысяч представителей армянского народа – ярких и талантливых людей. Наши народы исторически связаны друг с другом. Только за прошлый год товарооборот между Тюменской областью и Арменией вырос в 4,5 раза», – отметил Александр Моор.

Делегация прибыла в Тюмень на освящение Армянской апостольской церкви «Сурб Месроп Маштоц». В память о важном духовном событии представители русского и армянского народов посадили ели на территории храма.

Также в микрорайоне Березняковский был торжественно открыт парк Российско-Армянской дружбы имени маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. Губернатор выразил уверенность, что парк станет точкой притяжения тюменцев и гостей города и символом дружбы между народами.

На открытии памятника маршалу Ивану Баграмяну чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян сказал: «Мы рады, что эти три символа – памятник, парк и церковь – станут достойным дополнением прекрасной Тюмени. Церковь за пределами родины имеет важное значение. Пусть величественный храм станет общим духовным домом для всех, кто разделяет христианские и общечеловеческие ценности».