Разбираемся, возможно ли полноценно отдохнуть летом в Югре

Лето – традиционный отпускной сезон, и для большинства сургутян оно по-прежнему ассоциируется с дорогой на юг, к морю. Однако часть жителей округа все чаще задается вопросом: а можно ли полноценно отдохнуть, не покидая Сургут и Югру? Корреспондент СИА-ПРЕСС попытался разобраться, почему северяне массово уезжают летом, что говорят об этом психолог и историк-урбанист, и какие альтернативы предлагает регион тем, кто остается.

Сколько югорчан отдыхают этим летом

К началу лета 2026 года 40% работающих жителей ХМАО еще не использовали ни одного дня отпуска. Такую информацию приводят аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования «Островок». При этом 5% респондентов уже полностью исчерпали все положенные отпускные дни, а 31% побывали в отпуске, но часть дней оставил «на потом».

В целом по России доля тех, кто к лету еще не уходил в отпуск, выше – 51%. Наиболее «экономно» к отпускным дням подходят жители Пермского края (64%), на Урале лидирует Свердловская область (55%).

Сами югорчане чаще всего стараются взять отпуск именно в летние месяцы: 54% выбирают август, 46% – июль, 36% – июнь. Популярны также «теплые» сентябрь (35%) и май (20%).

Самые непопулярные месяцы – январь и февраль: к отдыху в это время не располагает ни погода, ни финансовый фактор – из-за малого числа рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий.

«Лето традиционно остается главным отпускным сезоном: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от недели и более. При этом в этом году мы наблюдаем равномерное распределение спроса внутри летнего сезона», – комментирует управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

Почему сургутяне традиционно уезжают «на юга»

Спрос на летние туры из Сургута остается стабильным. В турфирме «Наш Мир» СИА-ПРЕСС рассказали, что показатели сопоставимы с прошлыми годами, и, как и раньше, в летний период подавляющее большинство клиентов хотят на море.

Поездки же по самому ХМАО летом почти не интересуют сургутян, несмотря на то что компания предлагает экскурсионные маршруты в Ханты-Мансийск, Нижневартовск или Когалым. Аналогичную картину наблюдают и другие операторы города – «Центр туризма» и «Семь чудес».

У этой устойчивой привычки – глубокие корни. По мнению исследователя Центра урбанистики Тюменского государственного университета Артёма Михалишина, отдых на «югах» стал своего рода традицией.

«Жители Сургута еще в советский период получали путевки в санатории, большие зарплаты и долгие отпуска, которые позволяли им получить «роскошный» по советским меркам отдых: на берегу Черного моря. Также работа в северных условиях ассоциировалась с тяжелым климатом, от которого требовался отдых и летний период являлся самым удачным для этого», – рассказывает эксперт.

По словам психолога Дианы Филатовой, дело не только в традициях.

«Длительный дефицит солнечного света, тепла и ярких природных красок на Севере истощает адаптационные ресурсы организма. Поездка к морю – это не просто каприз, а бессознательное стремление восполнить жизненно важный дефицит, получить дозу эндорфинов и восстановить психосоматический баланс», – отметила спикер в интервью СИА-ПРЕСС.

Специалист называет это классическим механизмом психологической и физиологической компенсации.

«Смена обстановки активирует нейропластичность мозга через получение нового сенсорного опыта. Новизна и яркие впечатления «переключают» психику, помогая выйти из автоматического режима будничной рутины», – поясняет психолог.

Чего не хватает Сургуту для летнего отдыха: мнение историка-урбаниста

Исследователь Центра урбанистики Тюменского государственного университета Артём Михалишин обращает внимание на еще одну причину массового отъезда – Сургут небогат рекреационными пространствами. Парки вроде «За Саймой», «Кедрового лога» или «Центрального» невелики по площади и мало что могут предложить горожанам в плане практик летнего отдыха: рыбалки, шашлыков, купания, пикников. Доказательством служит ситуация на ГРЭС, куда жители массово выезжают, чтобы позагорать, пожарить мясо и искупаться. К сожалению, этот водоем не предназначен для купания, и нередко такие поездки заканчиваются трагедиями.

Кстати, в Сургуте уже прошли рейды в прибрежных зонах: спасатели и администрация города установили контроль за водными объектами на летний период. Купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах в городе официально запрещено, а за нарушение предусмотрены административные штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.

Потенциально работать на горожан могли бы крупные общественные пространства – Центральная площадь напротив СурГУ и Площадь Советов. Но сегодня, по оценке эксперта, они фактически простаивают.

«Особенно странная ситуация с Центральной площадью, которая была возведена почти три года назад, но на ней так ничего и не появилось, кроме постоянно закрытых общественных туалетов. В летний период площадь пустая – оно и понятно, в летнюю жару без тени там невозможно находиться», – отмечает спикер.

Площадь Советов благоустроена лучше, но и ее, по мнению специалиста, можно было бы использовать гораздо шире. Впрочем, именно здесь с 13 июня стартуют летние филармонические концертные сезоны.

По мнению Михалишина, чтобы изменить ситуацию, городу нужны крупные события: музыкальные фестивали, спортивные марафоны, праздники, которые бы аккумулировали туристический трафик хотя бы внутри округа и соседних областей. Хороший пример – Ural Music Night в Екатеринбурге, на котором, к слову, выступают и сургутские артисты.

В Тюмени, как и в Сургуте, День города проходит летом и становится полномасштабным событием с концертными площадками, ярмарками, мастерами народных ремесел. Подобные праздники не только удерживают горожан в городе, но и стимулируют локальную экономику, считает тюменский историк.

Отдельное направление – популяризация локального колорита.

«Хороший пример – день оленевода в деревне Русскинская. В небольшой населенный пункт съезжается большой поток туристов. Сургут может также использовать летние национальные праздники или предлагать горожанам почувствовать себя в качестве индигенного населения – прокатиться на обласе по реке «Сайма», отведать строганины и так далее. Это в целом мог бы взять под свою ответственность ИКЦ «Старый Сургут» совместно с Краеведческим музеем», – пояснил Артём Михалишин.

Можно ли отдохнуть, не уезжая из Сургута: мнение психолога

Психолог Диана Филатова уверена: полноценно отдохнуть в своем городе абсолютно реально, если человек в принципе владеет навыком качественного расслабления. Часто отдых путают с псевдоотдыхом – например, со скроллингом ленты соцсетей, который лишь перегружает мозг избыточной информацией. Для настоящей перезагрузки внутри города важна развитая инфраструктура и смена привычных маршрутов. В Сургуте для этого есть ресурсы: музеи, концертные площадки, парки, прокат сапбордов и велосипедов. Главное – сместить фокус внимания с быта на новые действия.

Специалист советует поставить экологичную цель: «услышать себя и восполнить ресурс». Важно легализовать любые свои желания: если хочется два дня просто пролежать на диване – разрешите себе это без чувства вины. Если хочется динамики – отправляйтесь на велопрогулку или устройте домашний кинопросмотр с друзьями.

«Главный секрет «отпуска дома» – проактивное планирование. Заранее изучите афишу городских мероприятий, наполните дни непривычными, приятными ритуалами. Если пустить все на самотек, отпуск незаметно поглотит бытовая рутина, что в итоге приведет к разочарованию и ощущению нереализованности», – добавила эксперт.

А вот к ситуации, когда человек годами не выезжает из родного города, специалист относится осторожнее. Здесь ключевую роль играет фактор выбора. Если отказ от поездок – осознанное решение, никаких деструктивных последствий не будет. Если же это вынужденное ограничение, возникает глубокий внутренний конфликт. Долгое подавление потребностей приводит к накоплению фрустрации, и в критической точке это может спровоцировать сильный аффект – импульсивное увольнение, развод или резкий переезд, подчеркивает психолог.

При синдроме выгорания психолог советует не заставлять себя срочно куда-то ехать.

«Выгорание – это состояние глубокого энергетического дефицита, когда психика включает режим жесткой экономии. В этот период категорически запрещено себя ругать, стыдить или насильно заставлять проявлять активность. Первый шаг – трезвое, безоценочное признание своего состояния. Дальше – минимизация бытовых обязанностей, сон, тишина и бережное отношение к телу», – поясняет Диана Филатова.

Куда уехать из Сургута на выходные

Для тех, кому нужна смена обстановки без дальних перелетов, Югра предлагает целый набор маршрутов выходного дня. Внутренний терапевтический эффект, как подчеркивает психолог, зависит не от количества километров, а от настроя: и далекое побережье, и загородная турбаза, и поездка в деревню могут стать одинаково эффективным пространством для ментальной перезагрузки.

Корреспондент СИА-ПРЕСС рассмотрел несколько вариантов отдыха внутри региона:

Этнография и культура коренных народов

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске знакомит с бытом, традициями и культурой хантов и манси.

Адрес: Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1.

Цена: входной билет обойдется в 150 рублей, а экскурсия – около 500.

В Березовском районе, в селе Саранпауль, работают этноэкологические тропы у подножия Приполярного Урала – одни из самых изолированных этномаршрутов региона. Туры выходного дня в этнодеревню «Сорни Сэй» или на этностойбище «Силава» включают знакомство с шаманскими легендами, мастер-классы по плетению из бересты, дегустацию сосьвинской сельди и радиальные выходы к священным местам.

Адрес: этнодеревня находится примерно в 3 км от пгт Березово; этностойбище – Кондинский район, поселок Новая Силава.

Цена: стоимость туров в этнодеревню не фиксированная, все зависит от того, что будет включено, в среднем цена составляет от 1 900 до 3 700 рублей с человека.

С этностойбищем похожая ситуация, минимальная сумма аренды составляет 800 рублей, а трехдневного тура − 15 000 рублей.

Тем, кто не готов уезжать далеко, доступны этномаршруты буквально под боком у Сургута. Всего в 20 км от города, в поселке Барсово, обустроена этнотропа «Человечность» – масштабный туристический проект с пешеходными деревянными настилами, смотровыми площадками с видом на протоку Оби, копиями древних жилищ и информационными стендами.

Адрес: поселок городского типа Барсово, улица Геофизика.

Цена: вход свободный.

В 130 км от Сургута расположен известный музей Природы и Человека им. Ядрошникова: вокруг него обустроена парковая зона и экотропы с традиционными хантыйскими постройками – чумами, лабазами – и арт-объектами из природных материалов.

Адрес: ул. Русскиных, д. 30, д. Русскинская, Сургутский район.

Цена: входной билет от 150 рублей.

В Сургуте также есть этнотур «Живая легенда Югры» по маршруту Сургут – Сургутский район – Ханты-Мансийск. За четыре дня и три ночи можно увидеть основные достопримечательности региона, побывать на настоящем стойбище и узнать, как издревле жили на этих землях народы ханты и манси.

Адрес: отправление осуществляется из Сургута.

Цена: тур доступен круглогодично, стоимость – от 31 600 рублей с человека.

Отдельного внимания заслуживает национальный туристический маршрут «Месторождение ЮГРА», связывающий Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Сургутский район и родовое стойбище оленеводов. Пятидневный тур построен на контрасте: туристов везут сначала на современные нефтяные месторождения, а затем уводят в глухую тайгу. Там можно пожить в чуме, пройти обряд очищения дымом, покормить оленей, примерить ягу и попробовать строганину.

Адрес: отправной точкой служит Когалым.

Цена: стоимость – от 67 125 рублей с человека.

Природа и активный отдых

Природный парк «Самаровский Чугас» – уникальный массив реликтовых елово-пихтовых лесов прямо в черте города, идеальное место для экотуризма, скандинавской ходьбы и прогулок по оборудованным тропам.

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 2.

Цена: вход свободный, экскурсии обойдутся в 300-700 рублей.

Для любителей дикой природы открыт парк «Кондинские озера» в Советском районе.

Адрес: г. Советский, пер. Комсомольский, д. 5.

Цена: вход свободный, дополнительные услуги находятся в диапазоне от 150-1 000 рублей.



Подготовленные путешественники могут отправиться на Приполярный Урал – там доступны горные маршруты, сплавы и экстремальный туризм.

Адрес: базовая точка большинства экспедиций – село Саранпауль Березовского района.

Цена: в зависимости от продолжительности и сложности туры стоят от 35 000 до 90 000 рублей.

Города региона и семейные форматы

Тем, кто планирует поездку с детьми, в регионе есть сразу несколько ярких точек притяжения. В Когалыме работает океанариум «Акватика», он является одним из крупнейших в России. Это отличное место для семейного отдыха с детьми.

Адрес: ул. Дружбы Народов, 60, СКК «Галактика».

Цена: Взрослый билет обойдется в 900-1200 рублей, детский – 500-800 рублей.

В Ханты-Мансийске стоит увидеть Археопарк с масштабными бронзовыми фигурами древних животных – мамонтов и бизонов – прямо у подножия холма., территория находится под открытым небом.

Адрес: ул. Объездная.

Цена: вход свободный.

Загородный отдых и оздоровление

По данным опроса «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий», самым популярным форматом оздоровительного отдыха у жителей России стали санатории с лечебными программами – их выбрали 46% опрошенных. Загородный отдых с баней, бассейном или массажем отметили 17%, термальные источники – 16%. В среднем уральцы готовы потратить на такую поездку около 37 000 рублей на человека, а чаще всего рассматривают ее для поездки с семьей и детьми (38%) или с партнером (31%).

Югра предлагает варианты под каждый из этих запросов – от классического санаторного лечения до неспешного отдыха с баней и прогулками по лесу. Разберем, куда можно поехать под разные форматы.

Тем, кто едет именно за оздоровлением, подойдет сургутский санаторий «Кедровый лог» – классический формат с лечебными процедурами, бассейном и природой вокруг.

Адрес: Набережный проспект, 39/1.

Цена: стоимость начинается примерно от 1900 рублей в сутки на человека.

Для тех, кто едет за тишиной и неспешным отдыхом в Сургуте работает банный комплекс «Барские бани» – хороший вариант, чтобы попариться в компании друзей. Здесь пять домиков-срубов разной вместимости, и в каждом есть все для комфортного отдыха: русская парная на дровах, купель с ледяной водой, чан над костром, бассейн, бильярд, полноценная кухня, спальня и детская комната. У каждого домика – закрытый дворик с мангалом.

Адрес: Сургут, Барсово, ул. Белорусская, 1.

Цена: от 2 000 рублей в час.

Еще один вариант – парк «Вэнт Корт» в Ханты-Мансийске. Это современная зона отдыха с домиками от 8 000 рублей и баней от 800 рублей в час.

Адрес: Ханты-Мансийск, улица Объездная, дом 5А.

Цена: аренда домика от 8 000 рублей, баня от 800 рублей в час.

Речные маршруты

Отдельное направление отдыха – путешествия по воде. В Югре до конца сентября можно отправиться на короткую прогулку по Иртышу или Оби, арендовать катер для небольшой компании или выбрать многодневный круиз на трехпалубном теплоходе «Северная сказка».

Среди маршрутов 2026 года – «Сибирская кругосветка» через Новосибирск, Томск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Березово, Салехард и Тобольск, от 280 тысяч рублей с человека, а также августовский круиз «По пути северных ветров», который стартует именно из Сургута от 250 тысяч рублей.

Адрес: отправные точки – речной вокзал Сургута и речной вокзал Ханты-Мансийска.

Цена: прогулка по реке – от 700 до 1 500 рублей с человека; аренда катера – от 5 000 рублей; круиз «Северная сказка» – от 180 000 рублей.

Кстати, на портале СИА-ПРЕСС уже выходил обзор на речные маршруты, более подробно можете ознакомиться здесь.

Что выбирают семьи с детьми

Картина детских летних каникул в ХМАО показательна. По информации открытого опроса SuperJob, 32% родителей сообщили, что их дети проведут все три месяца в городе, еще 31% – что отправят детей на дачу или в деревню. В оздоровительные или спортивные лагеря поедут дети из 10% семей.

Отдых на побережье Черного моря планируют лишь 8% родителей, к известным туристическим центрам страны – Байкалу, Алтаю, Кавказу, в Москву, Санкт-Петербург, Казань или Калининград – отправятся дети 7% опрошенных. Еще 7% планируют поездку за рубеж: чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд. 4% детей пойдут в пришкольные лагеря.

То есть для большинства югорских семей лето – это все же не южный курорт, а сочетание города, дачи и поездок по региону.

Сургут пока действительно тяжело назвать городом, созданным для летнего отдыха: рекреационных пространств немного, крупные площади работают не в полную силу, а событийная программа уступает соседним Тюмени и Екатеринбургу. Привычка ехать «на юга» подкреплена и историей, и климатом, и физиологией – северянам объективно не хватает солнца.

Но полноценный отпуск без перелета в Сочи или Анталию в Югре все-таки возможен: речные круизы по Оби и Иртышу, этностойбища в Сургутском районе, тропы «Самаровского Чугаса», санатории Урала и базы отдыха в окрестностях города дают достаточно возможностей для отдыха как семьям, так и тем, кто едет восстанавливать силы в одиночку. Главное, как подчеркивают психологи, – не пускать отпуск на самотек и заранее решить, чего именно вы от него ждете.