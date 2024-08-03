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Выборы мэра Нефтеюганска отложили до октября

Выборы главы Нефтеюганска перенесли на осень

Выборы мэра Нефтеюганска отложили до октября
Фото: ru.freepik.com

Избрание главы Нефтеюганска состоится в октябре после проведения единого дня голосования. Об этом сообщил телеграм-канал «5-й этаж», который считается неофициальным источником правительства ХМАО. Перенос конкурса, по его данным, связан с необходимостью избежать рисков дестабилизации общественно-политической ситуации.

В Нефтеюганске в третий раз подряд не удалось избрать мэра. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города вновь не допустила ни одного из 27 претендентов до заседания городской думы. Причиной стало то, что ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов членов комиссии.

Первый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра состоялся в мае, в нем участвовали шесть человек, но никто из них не набрал достаточного количества голосов. Во втором конкурсе приняли участие 11 человек, однако результат был аналогичным.

Должность мэра Нефтеюганска стала вакантной после отставки Эльвиры Бугай 11 апреля текущего года.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 110, комментариев: 0
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