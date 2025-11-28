Практику управления финансами Сургутского района отметили на Всероссийском конкурсе управленческих инноваций в Москве

Бюджетная практика Сургутского района получила высокую федеральную оценку и вошла в число лучших в стране. Муниципалитет стал победителем второго Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщил в социальных сетях глава района Андрей Трубецкой.

«В Москве подвели итоги второго Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти. Его организаторами выступают Финансовый университет при Правительстве РФ, Союз развития государственных финансов и журнал «Бюджет». Сургутский район вместе с профильными министерствами Новосибирской области, Республики Крым и Москвы вошел в число победителей номинации, посвященной практикам развития и укрепления бюджетной сферы. Всего конкурсная комиссия с участием депутатов Госдумы РФ, научных сотрудников ведущих финансовых вузов страны и других экспертов оценила 210 инициатив из 50 российских субъектов», − говорится в публикации.

Муниципалитет представил проект «Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей Стратегии социально-экономического развития Сургутского района».

«В нем представлены инновационные подходы и механизмы, которые муниципалитет использует сегодня, чтобы обеспечить достижение долгосрочных целей», − подчеркнул Трубецкой.

Он уточнил, что в проекте предусмотрены подходы к оптимизации расходов, ориентирование бюджета на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение эффективности поселений, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии.

«В частности, документально закреплено, что исполнение бюджета не должно быть ниже 99,5%, а ежегодный рост доходов – менее 4%. Обязательно 22% собственных доходов район должен направлять на развитие территорий. Один из главных показателей эффективности − рост числа налогоплательщиков и объемов поступлений от них», − добавил глава района.

По данным, приведенным главой муниципалитета, с 2015 года исполнение бюджета в Сургутском районе выросло с 88% до 100%, собственные доходы увеличились вдвое, а налоговая база − на 344%.

Значительную роль в процессе сыграло развитие малого и среднего бизнеса. Годовые поступления в бюджет от субъектов МСП увеличились в четыре раза, а количество занятых в предпринимательстве − в пять раз.

Финансовая устойчивость позволила реализовать масштабные социальные проекты. В районе ликвидировали очередь в детские сады, построив три новых дошкольных учреждения. В три раза сократили количество обучающихся во вторую смену благодаря строительству трех школ. Возвели 60 спортивных объектов, и количество людей, систематически занимающихся спортом, увеличилось в 3,5 раза и достигло 76,3%. Модернизация сферы ЖКХ, включая строительство водоочистных сооружений, обеспечила доступ к чистой воде для 99,5% населения.

По словам Андрея Трубецкого, все это позволило Сургутскому району на протяжении девяти лет сохранять лидерские позиции в инвестиционном рейтинге Югры и занимать верхние строчки среди муниципалитетов округа.