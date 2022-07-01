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​В Тюмени выберут лучших специалистов в сфере занятости населения

Специалисты сферы занятости Тюменской области продемонстрируют новые практики оказания услуг

​В Тюмени выберут лучших специалистов в сфере занятости населения
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. Специалисты Тюменской области продемонстрируют новые методики и эффективные практики оказания услуг гражданам и работодателям.

«Специалисты покажут свое мастерство в трех номинациях: «Лучший специалист» (в категориях: «Лучший кадровый консультант» и «Лучший карьерный консультант»); «Лучший центр занятости населения Тюменской области» (1-го, 2-го и 3-го уровня); «Лучший проект». Оценивать конкурсантов будет конкурная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, Тюменской областной думы, а также работодателей», - рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде в срок до 15 июля. Сам конкурс пройдет в два тура: заочное рассмотрение представленных на конкурс документов и очная презентация ЦЗН/проекта, самопрезентация.

Победителей определят в середине августа. Они будут номинированы на федеральный этап конкурса.

«Тюменская область — один из 16 пилотных регионов, где с 2019 года началась модернизация службы, а центр занятости населения г. Ишима и Ишимского района стал первым в регионе кадровым центром. В 2020 году был модернизирован и открыт подобный центр в Тобольске. В ближайшее время будет презентован еще один модернизированный участок областного центра занятости», - добавили в департаменте.


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Сегодня в 21:43, просмотров: 31, комментариев: 0
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