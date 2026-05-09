Югра провела праздничный концерт к 81-й годовщине Великой Победы

В Ханты-Мансийске прошел праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Югорские творческие коллективы объединились, чтобы выразить признательность героям, которые подарили стране мирное небо, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Среди гостей концерта были ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, герои специальной военной операции, почетные жители Югры и представители трудовых коллективов. Об этом также сообщил глава Сургута Максим Слепов, который посетил мероприятие вместе с делегацией города и других муниципалитетов региона.

Руслан Кухарук отметил, что благодарность тем, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны, передается из поколения в поколение. Он поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за подвиг, мужество и стойкость, а также подчеркнул, что сегодня достойными наследниками их дела являются участники СВО.

По словам губернатора, регион гордится своими защитниками и делает все, чтобы обеспечить им надежный тыл. Слепов добавил, что глава региона поздравил югорчан с наступающим праздником и отметил важность сохранения исторической правды о Победе над фашизмом.

Для гостей выступили творческие коллективы со всей Югры и приглашенные артисты с песнями военных лет. Запись праздничного концерта выйдет в эфире телеканала «Югра» 9 мая в 17:00, а также будет доступна в официальной группе региона «ВКонтакте».