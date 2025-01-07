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​Автомобилистам России придется отказаться от шаурмы, энергетиков и кофе за рулем

В России водителей могут начать штрафовать за еду

​Автомобилистам России придется отказаться от шаурмы, энергетиков и кофе за рулем
Фото: ru.freepik.com

Из-за грядущих изменений в правилах дорожного движения автомобилистам придется отказаться от шаурмы, энергетиков и кофе за рулем. Сейчас пункт 2,7 ПДД запрещает пользоваться мобильным телефоном без специальной подставки, освобождающей руки. За это водителю грозит штраф в 1,5 тыс. рублей.

Однако в скором времени автомобилистов могут ждать новые ограничения от Минтранса: камеры фиксации будут определять любые объекты в руках водителей, в том числе сигареты, стаканы с кофе, энергетики и шаурму. За них, возможно, будут штрафовать, если посчитают небезопасной помехой. Об этом сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Можно ли назвать полноценной трапезой поедание пирожка, на который уходит пара минут? Так ли это помешает дорожному движению? Думаю, запреты ограничатся использованием телефона и сигарет, иначе их может быть очень много. Да и все, что мешает движению, вряд ли получится запретить. Смею напомнить, многие водители за рулем разговаривают с пассажирами, красят губы, думают не о дороге, а о посторонних вещах, что отвлекает не меньше, чем разговор по телефону», – пояснил изданию адвокат Тимур Харди.

Напоминаем, ранее на улице Профсоюзов в Сургуте произошло ДТП с тремя пострадавшими.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 108, комментариев: 0
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