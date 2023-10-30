Ремонт моста на дороге «Ишим – Синицина» завершен

В Тюменской области завершились работы по ремонту моста через р. Ишим на автомобильной дороге «Ишим – Синицина». Это один из двух мостов региона, отремонтированных в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Подрядная организация выполнила большой объём работ. Полностью обновлена проезжая часть мостового сооружения. Освещение и ограждение моста менять не стали, т. к. они находятся в хорошем состоянии», – сообщил начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

На сооружении длиной 227 пог. метров ремонтные бригады заменили слои дорожной одежды, отремонтировали деформационные швы и гидроизоляцию пролётных строений. Была смонтирована новая система водоотведения, обработаны антикоррозионными составами опорные конструкции моста и металлические пролётные строения.

Напомним, что отремонтированный мост находится на дороге, ведущей на Гору любви. Это памятник природы на правом берегу р. Ишим между деревнями Клепиково и Синицина. Дорога на Гору любви идет по особо охраняемой природной территории Тюменской области «Синицинский бор».

Параллельно ремонтные работы велись в Тюмени на путепроводе через железную дорогу в районе ул. Интернациональной. Всего в регионе благодаря нацпроекту за этот год обновлено 140 дорог общей протяжённостью свыше 203 км.