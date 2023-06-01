Подписано постановление Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Тюменской области

Представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ Павел Тараканов поделился своим мнением о социально-экономическом развитии региона, об успехах и вызовах, с которыми приходится сталкиваться.

По мнению сенатора, важное преимущество Тюменской области в том, что в регионе рады любому инвестору, гарантируют ему стабильность, а возникающие трудности готовы преодолевать совместными усилиями. «Бизнес это понимает и платит взаимностью. В 2022 году общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 52 процента по сравнению с 2021 годом и составил почти 358 миллиардов рублей. Это рекордный показатель», - отметил сенатор.

Сегодня в муниципалитетах Тюменской области создан комфортный деловой климат, считает Павел Тараканов. Своевременные меры, принятые для поддержки малого и среднего бизнеса, целый ряд оперативно принятых решений помогли большинству предпринимателей. Об этом свидетельствует поступательный рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сенатор побывал практически во всех муниципальных образованиях Тюменской области, встречался с главами органов местного самоуправления, руководителями учреждений образования, здравоохранения, культуры, общественниками. Повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов – одна из приоритетных задач властей региона. Это в свою очередь работает на повышение уровня и качества жизни жителей области. Не только в областной столице, но и в муниципалитетах создаются общественные пространства, строятся и ремонтируются детские сады и школы, открываются медицинские учреждения.

По вопросу о привлечении федеральных средств для развития социальной сферы области Павел Тараканов ответил, что в такой успешный регион привлечь средства федерального бюджета довольно сложно: «Тем не менее по итогам Дней Тюменской области в Совете Федерации нашей команде во главе с губернатором Александром Моором удалось достичь новых успехов в этом направлении». Подписано постановление Совета Федерации «О господдержке социально-экономического развития Тюменской области».

Тюменская область – опорный край Российской державы, считает Павел Тараканов. Он уверен, что регион, достигший неоспоримых успехов в социально-экономическом развитии, способен справиться с самыми сложными вызовами и задачами.