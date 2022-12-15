Медслужбы Тюмени и Тюменского района переходят на усиленный режим работы

В крупнейших муниципалитетах Тюменской области, Тюмени и Тюменском районе, в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ медицинские службы переходят на усиленный режим работы.

Из-за увеличения числа пациентов, обращающихся в поликлиники и вызывающих врача на дом, продлевается график работы кабинетов-фильтров, сообщает пресс-служба областного департамент здравоохранения. Так как посещение фильтра при неотложном состоянии – это максимально быстрый способ получить консультацию медработника, теперь во всех поликлиниках эти кабинеты будут работать с 7:00 до 22:00.

Обратившемуся не только окажут неотложную помощь и назначат лечение, но и по направлению из кабинета-фильтра пациенту могут сделать общий анализ крови и провести диагностику легких, открыть больничный лист или направить в больницу.

График работы выездной службы неотложной помощи также меняется. Если раньше вызовы в ночное время обслуживала станция скорой медицинской помощи, то сейчас в режиме 24/7 будут работать и бригады поликлиник.

Главный врач ГАУЗ ТО «Городской поликлиники № 17» Елена Неверова объясняет: «На дом мы будем выезжать круглосуточно, с понедельника по воскресенье. Поэтому сразу просим отнестись с пониманием – и открывать медработникам даже в ночные часы. Бригады мы усиливаем, но, тем не менее, количество единовременно поступающих обращений по вызовам на дом, как по взрослому, так и по детскому населению, не позволяет нам успеть обслужить всех в светлое время суток».

Медики призывают при посещении поликлиники не забывать максимально соблюдать все противоэпидемические меры: надевать санитарные маски, обрабатывать руки, стараться не трогать лицо, а при чихании и кашле прикрываться салфеткой или сгибом локтя.