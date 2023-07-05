Чем полезны и опасны кондиционеры

Кондиционер − практически единственный способ спастись от сильной жары летом. Он привносит в повседневную жизнь комфорт, однако его неправильное использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О пользе и вреде кондиционеров − в материале siapress.ru.

Польза

Комфортное пространство для работы и отдыха

Жаркая погода может стать причиной перегрева и теплового удара. Кондиционер может охладить воздух до комфортных значений. При этом важно настраивать здоровый климат − в пределах от +18С до +21С. Это поможет повысить производительность.

Кроме того, отмечается, что температура воздуха в теплое время года в рабочем помещении не должна превышать +28C.

Чистый воздух

Многие кондиционеры могут спасти от городской пыли, пыльцы растений и грибковых спор, которые могут вызвать аллергию и даже приступ астмы. Благодаря такой полезной функции, в комнате становится легче дышать.

Спасение во время задымления

Если на улице дым, окна и двери в квартире следует держать закрытыми. Здесь также может помочь кондиционер в режиме циркуляции, рассказали санврачи.

Вред

Сезон болезней

Некоторые врачи предупреждают, что длительное пребывание под кондиционером может привести к различным недомоганиям. Состояние усугубляется перепадами температур из-за ледяных напитков или кондиционеров. В частности, простуда и ангина уже стали летними сезонными заболеваниями.

«Основная рекомендация на лето – постарайтесь меньше пользоваться кондиционером, не злоупотребляйте им в автомобиле, а в помещениях, где проводите много времени, выбирайте места подальше от холодных воздушных потоков. Следует помнить, что кондиционеры несут опасность для здоровья не только из-за резких перепадов температуры и переохлаждения. Еще одна причина – кондиционер бесконечно «прокручивает» один и тот же воздух, в котором постепенно возрастает концентрация вредных микроорганизмов», – предупредили в департаменте здравоохранения Югры.

Вместе с тем, воздействия холода от кондиционера стоит опасаться и людям с такими заболеваниями, как хроническая невралгия и радикулит.

Конфликты

Оказалось, что перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах: о подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (31%). Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Плесень

В процессе работы кондиционер каждый раз пропускает через себя огромное количество неочищенного воздуха. Мелкодисперсные частицы в виде пыли и биоаэрозолей накапливается, а повышенная влажность приводит к быстрому размножению микроорганизмов. Тогда кондиционер начинает разносить плесень по помещению.

«Кислый запах – один из самых верных признаков того, что в вашем кондиционере появилась плесень. Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства. Возможно, уже на фильтре вы увидите налет плесени. При первом же обнаружении кислого запаха и плесени при осмотре кондиционер рекомендуется выключить и не пользоваться им до уничтожения плесени», − объяснили эксперты Роскачества.

При этом поверхностный осмотр не всегда может дать возможность увидеть и устранить плесень. Поэтому для полного обеззараживания лучше обращаться за сервисным обслуживанием.

О том, как установить кондиционер и не схлопотать штраф − в материале siapress.ru.