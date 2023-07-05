Чем полезны и опасны кондиционеры

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361156"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=K83zkcsSCZwo2HEzlIC9WjgiW7VyT0u8Tb56e42jk2hKINXIScnb8WGhMVFgtEPlYn0tj+yQqAmT1Iah3NYJe6DzpoRAcMZc6ETHcFZNuM0/+oaukoprMkIbVuC/jYI8"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=K83zkcsSCZwo2HEzlIC9WjgiW7VyT0u8Tb56e42jk2hKINXIScnb8WGhMVFgtEPlYn0tj+yQqAmT1Iah3NYJe6DzpoRAcMZc6ETHcFZNuM0/+oaukoprMkIbVuC/jYI8"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361157"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+gufRI0sCs5uG/3E2javFYHK6AN+475zIbTJVrovGwh+h/DYRFtb0RpNqSmt8FwwQMgKcoRvm6Q2kyNILa3KCoJf9s1XsIZ2wtvt0QQQLQVJ2hPLdctqi9Q4nWfloI5G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+gufRI0sCs5uG/3E2javFYHK6AN+475zIbTJVrovGwh+h/DYRFtb0RpNqSmt8FwwQMgKcoRvm6Q2kyNILa3KCoJf9s1XsIZ2wtvt0QQQLQVJ2hPLdctqi9Q4nWfloI5G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361156"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=K83zkcsSCZwo2HEzlIC9WjgiW7VyT0u8Tb56e42jk2hKINXIScnb8WGhMVFgtEPlYn0tj+yQqAmT1Iah3NYJe6DzpoRAcMZc6ETHcFZNuM0/+oaukoprMkIbVuC/jYI8"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=K83zkcsSCZwo2HEzlIC9WjgiW7VyT0u8Tb56e42jk2hKINXIScnb8WGhMVFgtEPlYn0tj+yQqAmT1Iah3NYJe6DzpoRAcMZc6ETHcFZNuM0/+oaukoprMkIbVuC/jYI8"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361157"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+gufRI0sCs5uG/3E2javFYHK6AN+475zIbTJVrovGwh+h/DYRFtb0RpNqSmt8FwwQMgKcoRvm6Q2kyNILa3KCoJf9s1XsIZ2wtvt0QQQLQVJ2hPLdctqi9Q4nWfloI5G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+gufRI0sCs5uG/3E2javFYHK6AN+475zIbTJVrovGwh+h/DYRFtb0RpNqSmt8FwwQMgKcoRvm6Q2kyNILa3KCoJf9s1XsIZ2wtvt0QQQLQVJ2hPLdctqi9Q4nWfloI5G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  89,5450   EUR  97,7382  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Причины любить и ненавидеть кондиционеры // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Чем полезны и опасны кондиционеры

Причины любить и ненавидеть кондиционеры // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Кондиционер − практически единственный способ спастись от сильной жары летом. Он привносит в повседневную жизнь комфорт, однако его неправильное использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О пользе и вреде кондиционеров − в материале siapress.ru.

Польза

Комфортное пространство для работы и отдыха

Жаркая погода может стать причиной перегрева и теплового удара. Кондиционер может охладить воздух до комфортных значений. При этом важно настраивать здоровый климат − в пределах от +18С до +21С. Это поможет повысить производительность.

Кроме того, отмечается, что температура воздуха в теплое время года в рабочем помещении не должна превышать +28C.

Чистый воздух

Многие кондиционеры могут спасти от городской пыли, пыльцы растений и грибковых спор, которые могут вызвать аллергию и даже приступ астмы. Благодаря такой полезной функции, в комнате становится легче дышать.

Спасение во время задымления

Если на улице дым, окна и двери в квартире следует держать закрытыми. Здесь также может помочь кондиционер в режиме циркуляции, рассказали санврачи.

Вред

Сезон болезней

Некоторые врачи предупреждают, что длительное пребывание под кондиционером может привести к различным недомоганиям. Состояние усугубляется перепадами температур из-за ледяных напитков или кондиционеров. В частности, простуда и ангина уже стали летними сезонными заболеваниями.

«Основная рекомендация на лето – постарайтесь меньше пользоваться кондиционером, не злоупотребляйте им в автомобиле, а в помещениях, где проводите много времени, выбирайте места подальше от холодных воздушных потоков. Следует помнить, что кондиционеры несут опасность для здоровья не только из-за резких перепадов температуры и переохлаждения. Еще одна причина – кондиционер бесконечно «прокручивает» один и тот же воздух, в котором постепенно возрастает концентрация вредных микроорганизмов», – предупредили в департаменте здравоохранения Югры.

Вместе с тем, воздействия холода от кондиционера стоит опасаться и людям с такими заболеваниями, как хроническая невралгия и радикулит.

Конфликты

Оказалось, что перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах: о подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (31%). Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Плесень

В процессе работы кондиционер каждый раз пропускает через себя огромное количество неочищенного воздуха. Мелкодисперсные частицы в виде пыли и биоаэрозолей накапливается, а повышенная влажность приводит к быстрому размножению микроорганизмов. Тогда кондиционер начинает разносить плесень по помещению.

«Кислый запах – один из самых верных признаков того, что в вашем кондиционере появилась плесень. Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства. Возможно, уже на фильтре вы увидите налет плесени. При первом же обнаружении кислого запаха и плесени при осмотре кондиционер рекомендуется выключить и не пользоваться им до уничтожения плесени», − объяснили эксперты Роскачества.

При этом поверхностный осмотр не всегда может дать возможность увидеть и устранить плесень. Поэтому для полного обеззараживания лучше обращаться за сервисным обслуживанием.

О том, как установить кондиционер и не схлопотать штраф − в материале siapress.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:42, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 716
  2. В Мегионе прощаются с умершим главой 569
  3. ​Александр Моор: Каждая инициатива местных предпринимателей важна для развития региональной экономики 492
  4. ​В Тюменской области снижается количество тяжких преступлений и краж 472
  5. В Мегионе простятся с Олегом Дейнекой 466
  6. У 24% жителей Югры есть подработка 462
  7. ​Тюменская область принимает отборочный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» 459
  8. Количество онлайн-преступлений в Югре увеличилось на 40% 431
  9. В ТРЦ «Сити Молл» в Сургуте открылся долгожданный гипермаркет «Лента» 404
  10. Помогите спасти! 284
  1. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3686
  2. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 2220
  3. Умер Владимир Пидзамкив 2165
  4. В Сургуте приводят в порядок проезд, который нуждался в ремонте 15 лет 1609
  5. ​В банке решений «Умный город» размещен проект «Интеллектуальная транспортная система Тюменской области» 1570
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июля? // АФИША 1568
  7. Лай собак, вонь и мухи: сургутянка устроила в своей квартире приют для бездомных животных 1514
  8. ​Землю – людям 1505
  9. В Сургуте продают ТРЦ скандально известного бизнесмена 1362
  10. Вперед, к «ЧелоВечности»! // ФОТОРЕПОРТАЖ 1295
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 8410
  2. Годы тягот и лишений 3715
  3. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3686
  4. Сургутянам представили программу праздничных мероприятий ко Дню города 3522
  5. Стремление ввысь 3195
  6. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 3039
  7. Драка на детской площадке в Сургуте может привести к административной ответственности обеих матерей 3008
  8. В Сургуте 12 июня перекроют движение транспорта ради празднования Дня города и Дня России 2557
  9. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 2556
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 10-12 июня? // АФИША 2490

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика