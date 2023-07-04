Что грозит за незаконную установку кондиционеров в Сургуте

В 2023 году Верховный суд рассмотрел спор россиянки, установившей кондиционер на стене фасада дома, и управляющей компании, которая потребовала его убрать. Тогда ведомство заявило, что для размещения оборудования необходимо согласие всех собственников.

«При рассмотрении настоящего дела судами был установлен факт размещения ответчиком внешнего блока кондиционера на фасаде (карнизе фасада) многоквартирного жилого дома, являющемся его ограждающей конструкцией, а в силу норм закона он относится к общему имуществу собственников помещений в этом доме», − ранее отметили в ВС РФ.

С наступлением тепла этот вопрос становится все более актуальным. Как обстоят дела в Сургуте и как правильно установить кондиционер − в материале siapress.ru.

Что говорит закон

Как уже было сказано ранее, установить кондиционер можно только с согласия всех жителей многоквартирного дома. «Законно установить кондиционер на фасад здания можно только после получения соответствующего разрешения от органа местного самоуправления. При установке кондиционера в многоквартирном доме следует учитывать, что такая установка не должна нарушать прав и законных интересов иных участников долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома», − говорится в ответе сервиса «КонсультантПлюс».

Вместе с этим, выбор места установки внутреннего блока определяется с учетом следующих требований:

поток холодного воздуха не должен (в том числе в результате отражений) попадать в зону всасывания прецизионного кондиционера;

при расстановке нескольких прецизионных кондиционеров следует избегать попадания потока холодного воздуха от одного прецизионного кондиционера в зону всасывания другого прецизионного кондиционера;

на пути движения потоков холодного и горячего воздуха не должно быть преград.

При выборе места установки прецизионных кондиционеров следует учитывать наличие свободного пространства для организации сервисных зон вокруг кондиционера согласно рекомендациям предприятия-изготовителя. Отметим, что в этом вопросе также необходимо учитывать региональные нормы.

Что грозит за незаконную установку

Штраф за незаконную установку кондиционера может составить от 1 500 до 2 500 рублей (ст. 7.21 КоАП РФ). На первый взгляд сумма небольшая. Однако скорее всего, от нарушителя потребуют за свой счет демонтировать кондиционер и отремонтировать фасад стены, который пострадал при монтаже.

Что с кондиционерами в Сургуте

Правилами благоустройства Сургута запрещается размещать кондиционеры, а также антенны, провода и розетки на фасадах зданий, выходящих на улицы, площади, парки, скверы, набережные и другие общественные территории, с которых указанное оборудование хорошо просматривается, рассказали в администрации города.

Оборудование устанавливается непосредственно в границах балконов и лоджий собственников зданий, со стороны дворовых фасадов – с привязкой к единой системе осей на фасаде. При этом согласие всех жителей дома необходимо в любом случае.

«На главных фасадах зданий кондиционеры размещать можно, но только в специальных коробах или нишах, наличие которых должно быть отражено в паспорте архитектурного решения фасадов. При этом размещены они должны быть не хаотично, а гармонировать с другими деталями и элементами фасада, которые закрыты декоративными экранами или ограждениями. (ч. 31 статьи 18 Правил благоустройства города Сургута, утвержденных Решением Думы г. Сургута от 26 декабря 2017 г. N 206-VI ДГ)», − рассказали корреспондентам siapress.ru в администрации.

Также стоит заметить, что с 2022 года в России действует мораторий на проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий со стороны администрации.

Кроме того, в некоторых регионах запрещено устанавливать кондиционеры на культурные здания. В Сургуте это возможно при проектирование таких объектов. «Решение включает в себя элементы для декорирования либо упорядоченного размещения кондиционеров. В зависимости от назначения зданий меняется только масштабность самого блока и количество собственников которые заинтересованы в его размещении», − добавили в ведомстве.

Кто проверяет «правильность» размещения кондиционеров

В настоящий момент внеплановые проверки законности размещения кондиционеров в Сургуте проводят только при обращении в прокуратуру. Заявление должно касаться:

непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

непосредственной угрозы обороне страны и безопасности государства;

непосредственной угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Обращаться в судебный орган для защиты прав и законных интересов собственников должна управляющая компания, на которую возложена обязанность по соблюдению обязательных требований по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.