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Летнее обострение // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как защититься от обострения болезней летом

Летнее обострение // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: https://unsplash.com

Вместе с летним отдыхом жителей России ждет и обострение различных заболеваний. Причем опасность поджидает со всех сторон – здесь и палящее солнце, и прохладное море, и даже вкусная еда. Как сохранить свое здоровье в жаркий сезон и на что обратить внимание – в обзоре siapress.ru.

Сердце и сосуды

Изматывающая жара влияет и на здоровое сердце. Пульс учащается, давление поднимается, а тут недалеко и до гипоксии, инфарктов и инсультов. К тому же, часто пациенты, страдающие хронической сердечной недостаточностью, поступают в приемное отделение в тяжелом состоянии. А все из-за того, что они не обращают внимание на тревожные «звоночки».

«Первое и важное правило заключается в том, чтобы пациент не пропускал прием назначенных препаратов. Отменять терапию самому нельзя, даже если самочувствие хорошее, отсутствуют отеки и одышка. Второе правило – контроль потребляемой жидкости и ограничение соли. Дело в том, что отеки бывают не только внешними, но и внутренними. Лишняя жидкость скапливается в легких, сердце, брюшной полости», – рассказал врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Андрей Казакбаев.

Также пациенты должны следить за своим питанием. Предпочтение стоит отдать нежирным сортам рыбы и мяса, а также не забывать употреблять в пищу овощи и фрукты. Последний ужин должен быть не позже, чем за три часа до сна.

Симптомы, предвещающие обострение сердечной недостаточности:

  • отеки в ногах, лодыжках, руках, увеличение живота;
  • нарастание одышки, увеличение кашля;
  • слабость, головокружение, обмороки;
  • появление слабости, тем более, если она появляется чаще, чем обычно;
  • боль, давление в грудной клетке.

Кишечные инфекции

Именно в летнюю жару создается наиболее благоприятная среда для кишечных инфекций. Заразиться ими можно по-разному: через пищу, воду, немытые руки, предметы обихода, игрушки и насекомых. Чтобы защитить себя Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры профилактики:

  • не покупайте продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, а также с истекшим сроком годности;
  • при приготовлении пищи используйте раздельные ножи и доски для сырых и готовых продуктов;
  • не переносите и не храните в одной упаковке сырые продукты (овощи, сырое мясо, рыбу, яйца) и готовые к употреблению (колбасы, масло, сыр);
  • подвергайте пищу тщательной термической обработке, особенно когда речь идет о мясе, рыбе, птице, яйцах;
  • не оставляйте приготовленную еду при комнатной температуре в течение более двух часов, и не храните ее в холодильнике в течение длительного периода времени;
  • тщательно промывайте фрукты, овощи, зелень водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая);
  • предохраняйте кухню и продукты от насекомых и грызунов;
  • пейте только кипячёную или бутилированную воду;
  • не купайтесь в непроточных водоемах, в местах несанкционированных пляжей, обращайте внимание на установленные специальные знаки и аншлаги «Купание запрещено»;
  • плавайте с закрытым ртом, не заглатывайте воду во время купания в водоемах;
  • постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, а также после посещения туалета;
  • избегайте контактов с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания;
  • пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества.

Кожные инфекции

Летом особенно нужно правильно ухаживать за кожей, в том числе из-за солнечных лучей и постоянного выделения пота. Но опасность ждет и в общественном транспорте, где легко можно подхватить чесоточного клеща или грибок.

Соблюдение всего нескольких простых правил сможет обезопасить от практически всех болезней:

  • сократите пребывание на солнце;
  • на пляже пользуйтесь сланцами и садитесь на траву или песок только на подстилки;
  • носите легкую одежду с длинным рукавом и шляпу с широкими полями;
  • используйте солнцезащитные крема;
  • тщательно соблюдайте правила личной гигиены;
  • используйте специальные средства для ухода за кожей.

Если вы все же столкнулись с той или иной проблемой, то как можно раньше обратитесь к дерматологу для уточнения диагноза и назначения терапии.

Носоглотка

Простудные болезни и ангина давно относят к летним сезонным заболеваниям. Состояние усугубляется перепадами температур из-за ледяных напитков или кондиционеров.

«Основная рекомендация на лето – постарайтесь меньше пользоваться кондиционером, не злоупотребляйте им в автомобиле, а в помещениях, где проводите много времени, выбирайте места подальше от холодных воздушных потоков. Следует помнить, что кондиционеры несут опасность для здоровья не только из-за резких перепадов температуры и переохлаждения. Еще одна причина – кондиционер бесконечно «прокручивает» один и тот же воздух, в котором постепенно возрастает концентрация вредных микроорганизмов», – предупредили в департаменте здравоохранения Югры.

Напоминаем, ранее в siapress.ru рассказали, как спастись от опасностей, которые поджидают в жаркий сезон.


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05 августа в 16:49, просмотров: 395, комментариев: 0
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