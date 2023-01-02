О чем говорили в Сургуте в 2022-м

2022-й ушел: это повод оглянуться и вспомнить, о чем говорили в городе в течение этого непростого года. Помимо федеральных новостей, в Сургуте нашлось для обсуждения достаточно тем местного характера. Многие из них не утратили актуальности и сегодня: не верите — читайте этот дайджест проекта, который традиционно ведут обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель Тарас Самборский.

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В самом начале года большой темой для всей страны стало состояние авиаотрасли. В результате западных санкций она фактически обвалилась.

Непонятно, как без отмены санкций восстановить рынок авиаперевозок

Тарас Самборский: Выстроить долгосрочную, да уже и краткосрочную стратегию развития становится сегодня в России чрезвычайно трудно, если не сказать, невозможно. Мы понимаем, что готовых решений для выхода из кризиса авиаотрасли не существует. Что произойдет очень скоро, а речь о месяцах, когда кончатся запчасти? Самолетов в небе будет летать все меньше, все больше самолетов будет стоять на земле, они будут разбираться на запчасти для поддерживания тех, кто еще может летать. И весь рынок просто обвалится. Помимо того, что большинство авиакомпаний обновили свои парки, они инвестировали фантастические средства в обучение персонала, который сейчас окажется просто не нужен.

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Еще одна отрасль, которая находится фактически в коллапсе, — кино. Западные премьеры в кинотеатрах не идут, более того: часть населения уверена, что это к лучшему.

Миллионы россиян варятся в культуре, обращенной в прошлое, поэтому не могут ни родить, ни воспринять ничего нового

Т.С.: Противники этой «иностранщины», как они ее определяют, по сути, просто не желают погружаться ни во что сложное (а культура во всех ее проявлениях — явление сложнейшее), а хотят максимально упростить собственное представление о культуре. Но упрощать его уже дальше некуда: для того, чтобы элементарно разбираться в современной культуре, мало иметь какое-либо образование: надо еще что-то почитывать-посматривать. Это тяжелая работа для большинства тех самых противников разнообразия и многообразия культуры. Их, кстати, не стоит бояться: их абсолютное меньшинство. Запрос на качественную культуру сегодня очень высокий. И это подтверждает та же эпоха советской культуры 60-70-х годов, которая выдавала гениальные культурные произведения, воспринимаемые очень мощно как в России, так и за рубежом. Но сегодня тренд государственной культурной политики обращен в обратную сторону, это все прижато, и голоса подают больше те, кому хочется просто каким-то образом посветиться. Их время пришло.

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В школах с нового учебного года ввели новый предмет: «уроки о важном». Как эта идея будет реализовываться на практике?

С нашим топорным подходом от уроков патриотизма все закончится формализмом

Т.С.: Были те же уроки политинформации в Советском Союзе, но СССР был сам по себе очень идеологизированным государством с конкретным понятным целеполаганием. Сейчас же мы видим, что идеологические, а чаще всего пропагандистские установки очень подвижные: меняются каждый день в зависимости от возникающих задач, которые государство формулирует. Понятно, это не идеология на века, на десятилетия. Кроме того, я не вижу никакого кадрового потенциала в российской образовательной системе, который обеспечит эти «уроки о важном» в такой ситуации, когда надо каждый день что-то менять даже в своем собственном представлении. Я ничуть не сомневаюсь, что очень быстро все это скатится на очень формалистский путь. Напишут бумажки — и все.

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Много внимания в этом году уделялось основополагающим вопросам: как россияне должны жить. Для начала определились с понятием среднего класса: его в стране оказалось не так уж и много. Югра — исключение.

В Югре много представителей т.н. среднего класса, но по европейским меркам это по-прежнему бедные люди

Дмитрий Щеглов: Вышла статистика о том, что какое количество среднего класса есть в среднем по России и вообще в целом. Выяснилось для начала, что такое средний класс: это люди, которые могут себе позволить купить квартиру, машину соотносительно с количеством людей в семье, при этом после всех обязательных платежей в виде кредитов, ипотек и так далее, у них останется денег не менее чем на два прожиточных минимума этого региона на человека. То есть, условно говоря, в Югре 18 тысяч прожиточный минимум, то есть 36 тысяч должно оставаться на человека в семье после уплаты всех кредитных обязательств, и тогда она будет считаться по этому принципу средним классом. Таких семей у нас чуть больше четверти — 28 процентов. По всей России этих семей примерно 11 процентов.

Т.С.: Безусловно, по сравнению с большинством российских регионов Югра живет хорошо. Это совершенно очевидно. Но средний класс — это не богатый человек по традиционной экономической классификации. Потому что, если взять условно, например, эстонца, то средний класс в Эстонии уже будет отличаться и по уровню доходов, структуре доходов от того среднего класса, портрет которого ты набросал. Наш средний класс в большинстве стран Европы — это, конечно же, бедные люди.

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Большинство среднего класса, да и остальных россиян сегодня живет в многоэтажках. Как это произошло — также предмет обсуждения.

Россиян фактически вынуждают переезжать в крупные города. А там их уже ждут человейники

Т.С.: Государство сегодня фактически проводит политику принуждения населения менять переезжать в крупные города — туда, где создана инфраструктура. Кто хочет жить в своих Банных, пожалуйста, продолжайте это с успехом делать, но социальной инфраструктуры мы туда не приведем. Понятно, какие цели здесь преследуются. Первая — политическая — уничтожение политической активности граждан на самом низшем уровне, а вторая — это элементарно оптимизация бюджетных процессов и перевод центров социальной инфраструктуры в крупные муниципальные образования. Централизация как средство усиления контроля над каждым процессом.

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Вопросы градостроительства в Сургуте, без сомнения, оставались актуальными в течение всего года. Поводов — достаточно: от приватизации МУПов до назначений в архитектурной сфере и обсуждения Генплана города.

Приватизируя МУПы, надо вводить такую опцию, как вечное обременение

Т.С.: Если обсуждать тему приватизации муниципальных объектов, стратегически важных для Сургута, я нигде не слышу от ответственных чиновников такое выражение, как «вечное обременение». Любая продажа муниципального актива в пользу частного оператора несет в себе риски будущего перепрофилирования этого объекта. Сегодня это хлебозавод, а завтра новый менеджмент построит там, например, жилой дом в 100 этажей. Он же может сказать: мы как частная компания не вытягиваем этот бизнес, без дотаций мы умрем, все, до свидания, мы этот земельный участок отдаем под девелоперский проект. И, соответственно, если город определяет для себя его ценность, он должен выставлять в договоре купли-продаж так называемое «вечное обременение». Какой бы новый владелец ни приобретал такую муниципальную собственность, это вечное обременение должно переходить по профилю.

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Должности главного архитектора и директора ДАиГ нужно разделять

Т.С.: Я всегда стоял на этой позиции, что позиции главного архитектора и директора департамента строительства и архитектуры должны быть разделены. Потому что главный архитектор города призван заниматься генеральным планом города. Он как президент, он занят тем, что обеспечивает соблюдение важных для данной индустрии и данного направления принципов и правил. А департамент строительства и архитектуры – как правительство, оно уже должно выполнять те нормативы, которые из генерального плана и принципов городского планирования вытекают. Когда главный архитектор и департамент архитектуры и строительства возглавляется одним лицом, эти противоречия усугубляются еще и таким абсолютно шизофреническим дуализмом, потому что одно лицо, наделенное административными полномочиями, должно решать в принципе взаимоисключающие задачи.

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Главными бенефициарами большинства градостроительных решений становятся девелоперы

Т.С.: Первый и очевидный вывод по всей дискуссии вокруг возможного нового Генплана Сургута: главным выгодоприобретателем здесь являются крупные застройщики, массового жилья. Город использует свое административное право для того, чтобы этим застройщикам предоставить возможности продолжать развивать свой строительный бизнес. Плохо это или хорошо? С одной стороны, конечно же, город получает рабочие места, город получает развитие территории, удовлетворение такого важного, показателя, как обеспеченность доступным жильем населения… Но у населения есть другие запросы, и их тоже надо прорабатывать. Получив крышу над головой, человек идет дальше: он хочет отдыхать, культурно развиваться, получать впечатления, выйти на улицу и обнаружить там много удивительного. Я боюсь, что этот запрос большинства жителей Сургута изменениями в Генплан будет удовлетворен формально.