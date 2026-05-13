Югра получит 1,8 млрд рублей на расселение аварийных домов

Югра получит около 1,8 млрд рублей федеральной поддержки на новый этап программы расселения аварийных домов. Эти средства помогут улучшить жилищные условия 6,7 тысячи жителей региона, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на сайт правительства РФ. Деньги направят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В округе планируют расселить 120,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.

С начала года финансовую поддержку из федерального бюджета на новый этап программы одобрили для 22 регионов, включая Югру. Благодаря этому новое жилье смогут получить около 32,2 тысячи россиян. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что программа помогает улучшить условия проживания людей и обновить облик населенных пунктов.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин напомнил, что переселение граждан из аварийных домов идет в России с 2008 года по поручению главы государства. С 2019 года программа вошла в состав национального проекта. За это время в стране из непригодного для проживания жилья площадью более 16 млн квадратных метров переехали свыше 1 млн человек.

Он также отметил, что один из самых больших объемов работы выполнили Ямал, Югра и Якутия. В Югре из непригодных для проживания домов уже расселили более 1 млн квадратных метров жилья, благодаря чему жилищные условия улучшили почти 66 тысяч человек.