Врио губернатора Югры посетил ДНР и подшефную Макеевку

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел рабочую поездку в Донецкую Народную Республику (ДНР). Основными целями поездки стали обсуждение дальнейшего сотрудничества региона с республикой и подшефным городом Макеевкой, а также доставка гуманитарной помощи военнослужащим из Югры.

В первый день визита в Донецке Руслан Кухарук встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает восстановление и строительство объектов жилья и инфраструктуры в Макеевке, а также развитие гуманитарного и культурного партнерства.

Руслан Кухарук подчеркнул важность укрепления отношений между Югрой и Макеевкой. «За два года сотрудничества между Югрой и Макеевкой сложились крепкие отношения, подтвержденные реальными результатами и гуманитарными проектами. По мнению югорчан, Макеевка – 23-й муниципалитет Югры. Подписанный сегодня документ выступает залогом взаимных обязательств о развитии подшефной территории до 2030 года», – заявил Кухарук.

Участники встречи обсудили результаты реализации специального инфраструктурного проекта за 2022-2024 годы. По словам председателя правительства ДНР Евгения Солнцева, за эти годы было отремонтировано более двухсот объектов, несмотря на сложные условия и постоянные обстрелы.

Руслан Кухарук назвал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса одним из приоритетных проектов. «Город, на протяжении 10 лет находящийся под обстрелами, постепенно переходит к мирной жизни. Сейчас мы уже говорим про строительство новых объектов. Югра ведет работу над проектированием физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором планируют проводить всероссийские и международные турниры», – отметил он.

В рамках шефской помощи планы по восстановлению и строительству объектов жилья и социальной инфраструктуры в Макеевке сформированы на период 2024-2030 годов. В 2024 году запланирован ремонт 18 пищеблоков в образовательных организациях, включая 11 школ и 7 детских садов, а также ремонт городского дворца культуры имени Василия Джарты. Кроме того, будут обустроены 5 спортивных площадок и поле для мини-футбола в школах города. До конца года планируется отремонтировать 27 объектов электроснабжения и заменить 500 светильников уличного освещения.

Кроме того, в этом году завершатся проектные и изыскательские работы на новой силовой подстанции 35/6 кВ "Чайкино" и реконструкция 7 действующих распределительных пунктов 6 кВ. Также до конца 2024 года будет организован отдых, оздоровление и социально-медицинская реабилитация тысячи детей из Макеевки в Краснодарском крае и Югре.