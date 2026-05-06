В Нефтеюганске при пожаре в квартире на 10 этаже погибла женщина

В Нефтеюганске утром произошел пожар в квартире на 10 этаже многоквартирного дома в 17 микрорайоне. Об этом сообщает sitv.ru. Во время тушения спасатели обнаружили 38-летнюю женщину без признаков жизни.

Из-за сильного задымления путей эвакуации возникла угроза для жильцов верхних этажей. На место быстро прибыли экстренные службы. Людей выводили по незадымляемым лестничным маршам, а для работы на высоте использовали автоколенчатый подъемник.

По данным источника, спасатели эвакуировали из дома 19 человек, в том числе девять детей. Еще 130 жильцов покинули здание самостоятельно.

После пожара следователи начали процессуальную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители вместе с дознавателями МЧС устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причину возгорания.

В следственном комитете Югры сообщили, что по делу назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.