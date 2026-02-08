Власти Сургута запустили конкурс на застройку квартала с КСК «Геолог»

В Сургуте объявлен конкурс на комплексное развитие территории квартала, где расположен КСК «Геолог». Информация о проведении торгов опубликована на официальной электронной площадке. Прием заявок стартует 9 февраля.

Проект предполагает масштабную застройку с объемом вложений 33 млрд рублей. Срок реализации – 15 лет с момента заключения договора.

Фото: torgi.gov.ru

Победитель конкурса должен будет подготовить новую документацию по планировке территории, провести оценку и выкуп изымаемых земельных участков и объектов недвижимости, а также полностью очистить территорию. На эти работы отводится до четырех лет с момента принятия решений об изъятии.

Кроме того, застройщик обязан построить объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также разработать и передать городу проектную документацию на строительство социальной инфраструктуры – школы на 1 101 место и детского сада на 350 мест.

Отдельным условием станет благоустройство двух общественных пространств. Первый сквер площадью около 3,8 тыс. квадратных метров должен появиться со стороны улицы Мелик-Карамова, второй – площадью 42 тыс. квадратных метров – в районе Югорского тракта и улицы Виктора Пархомовича. Оба объекта необходимо передать в муниципальную собственность не позднее 1 ноября 2032 года.

Взамен застройщик получит право возвести на этой территории новый высотный жилой микрорайон. Итоги конкурса проведут 13 марта.