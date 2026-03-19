Сбер запустил возврат ошибочного перевода через СБП одной кнопкой в приложении

Сбер добавил в мобильное приложение функцию возврата ошибочного перевода через СБП одной кнопкой. Об этом сообщает РБК. Теперь для возврата средств пользователю достаточно открыть нужный платеж в онлайн-банке и нажать кнопку «Вернуть».

Раньше такая процедура была заметно сложнее, поскольку у получателя не было полных реквизитов отправителя. Из-за этого для корректного возврата денег часто требовалось обращаться в банк, нередко лично.

Как отмечает издание, этой схемой активно пользовались мошенники. Они переводили украденные деньги и просили вернуть их как будто по ошибке, но уже на другой счет. В результате человек, который хотел просто вернуть чужие средства, мог невольно стать участником преступной цепочки.

Сбер первым среди банков внедрил возможность вернуть перевод через СБП прямо в онлайн-банке. Пока новая функция работает только в мобильном приложении. Оформить возврат можно в течение 10 дней с момента получения перевода.