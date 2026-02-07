Воспитательницам из Бугуруслана выплатят по 500 тысяч рублей за защиту детей

В Оренбургской области наградят сотрудников детского сада, которые не допустили вооруженного ножом мужчину к детям. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своих соцсетях.

Речь идет о воспитательнице Лие Галеевой и музыкальном работнике Людмиле Платоновой. По решению главы региона, педагогов представят к награде и дополнительно поощрят денежной премией ‒ по 500 тысяч рублей каждой.

Инцидент произошел 5 февраля 2026 года в детском саду № 1 города Бугуруслан. В дневное время в здание дошкольного учреждения ворвался мужчина с ножом. В момент происшествия дети находились на дневном сне, сообщает «Комсомольская правда».

Сотрудники детского сада быстро среагировали, не позволили мужчине пройти к детям, нажали тревожную кнопку и заблокировали его в одном из помещений до прибытия экстренных служб. Воспитанников эвакуировали, никто из детей не пострадал.

Мужчина был задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе инцидента Лия Галеева получила порезы, ей оказали медицинскую помощь. Губернатор поблагодарил весь коллектив детского сада за слаженные и грамотные действия.