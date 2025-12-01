16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,7027   EUR  90,3438  

Новости

Больше новостей
В вашей семье посылают ли родители своим взрослым детям деньги в качестве родительской помощи:
Комментировать
0
Если вы сталкивались с Сургутским судом, охарактеризуйте впечатление:
Комментировать
0
Вы читаете бумажные книги?
Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Моор дал поручения после личного приема граждан

Губернатор Тюменской области провел личный прием граждан

​Александр Моор дал поручения после личного приема граждан
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках декады приёмов граждан, посвящённой дню рождения партии «Единая Россия», рассмотрел обращения жителей трёх муниципалитетов и дал конкретные поручения по решению их проблем.

В селе Уват по просьбе жительницы Светланы Букариновой будет решена проблема водоснабжения.

«Производительности имеющихся блочных водопроводных очистных сооружений недостаточно. В часы максимального водопотребления падает напор и ухудшается качество воды», – пояснил глава региона.

Он подписал распоряжение об установке в 2026 году дополнительного модуля станции очистки мощностью 100 кубометров в сутки для обеспечения водой пяти тысяч жителей правобережной части села.

В селе Петелино Ялуторовского муниципального округа по инициативе преподавателя физкультуры Артёма Медведева в 2026 году появится современная площадка ГТО.

«Популяризация здорового образа жизни – важная задача. Сам отношусь к занятиям спортом с большим уважением, и в партии «Единая Россия» мы уделяем этому большое внимание», – отметил губернатор.

Участок для строительства уже выбран.

Третье обращение поступило из рабочего посёлка Сумкино Тобольского городского округа, где жительница Екатерина Москвичева попросила организовать капитальный ремонт здания «Детской школы искусств имени А.А. Алябьева».

Александр Моор поручил провести необходимые работы, финансирование на которые предусмотрено, в том числе в рамках национального проекта «Семья».

Декада приёмов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия», проходит в регионе ежегодно и позволяет оперативно решать насущные проблемы жителей Тюменской области.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:48, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умерла ветеран сургутской журналистики Зоя Сенькина 619
  2. ​ИП могут закрыть: в Госдуме задумались об отмене статуса предпринимателя 505
  3. ​«МОСТ» к будущему Тюмени: молодежный форум собрал более 500 активных ребят 495
  4. ​Многонациональный фестиваль для многодетных семей прошел в Тюмени 489
  5. ​«Закрыли как убыточную»: власти Сургута ликвидируют Центральную аптеку 467
  6. ​С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора 388
  7. ​В конце декабря россиян ждет двухдневная рабочая неделя 319
  8. ​В Сургуте установили 63 теплые остановки и готовятся закупить еще 50 314
  9. Голос Леннона с того света 312
  10. В Сургуте под суд пойдет предприниматель, уклонившийся от уплаты НДС на 55 миллионов рублей 304
  1. Школы Сургута уходят на карантин 3170
  2. ​Ради листа бумаги 2360
  3. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 1871
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 ноября? // АФИША 1599
  5. ​Алла Рой: «Лабиринт ‒ это игра, которую каждый проходит по-своему» 1575
  6. Крупная выставка недвижимости в Сургуте пройдет 6 декабря: 15 застройщиков представят новостройки и загородные дома 1532
  7. ​ГК «Сибпромстрой» на благотворительной основе достраивает крупнейший храм в Белом Яре 1492
  8. ​Досрочная остановка 1457
  9. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 1452
  10. Почему бы не вынести вопрос об одной большой снегоплавильной установке для Сургута и Нефтеюганска? 1439
  1. ​Город без вкуса 7897
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 4085
  3. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 3843
  4. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3765
  5. Ее уроки остались с нами навсегда 3706
  6. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 3550
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 3529
  8. ​Прокуратура проверяет сообщения о «банде подростков» в Сургуте. На контроле также избиение школьника возле ТЦ «Аура» 3391
  9. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 3373
  10. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 3368

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика