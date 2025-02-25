В Тюменской области на десять тысяч выросло число предпринимателей

Тюменская область значительно увеличила число предпринимателей благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

За время реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год в регионе появилось почти на десять тысяч больше предпринимателей. Успех стал возможен благодаря созданию эффективной системы поддержки, включающей центр «Мой бизнес», программу «Гарантийный фонд» и Фонд финансирования предпринимателей.

В рамках нацпроекта было организовано более 35 000 консультаций для представителей бизнеса во всех районах Тюменской области. Предпринимателям выдали более 2,5 миллиардов рублей микрозаймов. Молодые и социальные предприниматели получили 139 грантов на развитие своего дела.

Статистику озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

– Меры поддержки бизнеса сохраним и в будущем. С 2025 года работа продолжится в рамках реализации нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – подчеркнул глава региона.

Отметим, что в регионе также ведется большая работа по привлечению инвестиций. Так, в Ялуторовске состоялось выездное заседание Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области, объединившее представителей региональной власти, ресурсоснабжающих организаций и бизнеса.