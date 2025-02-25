В Ялуторовске Проектный офис Тюменской области ускоряет реализацию инвестиционных проектов

В Ялуторовске состоялось выездное заседание Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области, объединившее представителей региональной власти, ресурсоснабжающих организаций и бизнеса.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, выездные заседания позволяют оперативно решать вопросы, связанные с градостроительной документацией, подключением к сетям (газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению), стоимостью и сроками подключения. Важным моментом является личное общение руководителей, инвесторов и Инвестиционного агентства, которое выступает в роли координатора, ставит задачи и контролирует их выполнение.

На заседании в Ялуторовске инвесторы крупных и небольших проектов обсудили вопросы подключения к сетям. Также обсуждалась возможность создания Ялуторовского муниципально-индустриального парка на территории более 50 гектаров.

Участники Проектного офиса посетили объекты предпринимателей, чтобы увидеть своими глазами места реализации инвестиционных проектов.

Николай Пуртов подчеркнул, что Проектный офис проводит заседания каждый четверг в формате ВКС, а с 2024 года практикуются выездные мероприятия. Он призвал предпринимателей и инвесторов обращаться в Инвестиционное агентство с вопросами, требующими внимания, в том числе по увеличению мощностей, гарантируя помощь и поддержку.