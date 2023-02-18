16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7588   EUR  79,6104  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Для тюменских экспортеров созданы специальные условия

Тюменские экспортеры могут компенсировать до 80 процентов затрат по отправке грузов

​Для тюменских экспортеров созданы специальные условия
Фото: vk.com/tmninvest

Тюменские компании могут воспользоваться компенсацией на расходы по отправке грузов до границы России. Субсидия в экспортных сделках предоставляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Такой мерой государственной поддержи уже воспользовались три компании Тюменской области: ЛПК «Тобол», ООО «Стройуниверсал» и индивидуальный предприниматель Арина Ситникова, отправив лесоматериалы в Египет и Абхазию. За транспортировку грузов по России до государственной границы экспортеры получили 1,5 млн рублей.

Тюменские экспортеры могут компенсировать до 80 % затрат связанных с транспортировкой груза по территории России до границы с сопредельным государством. При этом сумма не должна превышать 500 тыс. рублей.

Помощь компаниям в экспортных сделках оказывает Центр поддержки экспорта Мой бизнес. Кроме того, в ноябре 2022 года между региональным Инвестиционным агентством и транспортной компанией СДЭК подписано соглашение о сотрудничестве, которое упростило порядок оформления документов экспортным предприятиям малого и среднего бизнеса.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:01, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 2074
  2. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 943
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 911
  4. В Сургуте повар подделала заключение о медосмотре, чтобы устроиться на работу 904
  5. В новый микрорайон Сургута провели электричество 843
  6. Суточное число заболевших ковидом в Югре выросло до 342 843
  7. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 808
  8. Продажа кирпичей 793
  9. Депутаты Думы Сургута согласовали продажу гостиницы «Кедр» 734
  10. ​4,5 тысячи обращений поступило в трудовую инспекцию Югры за прошлый год 728
  1. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3271
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2386
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 2074
  4. А ты возьми и продай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2007
  5. Сургутяне могут заразиться гриппом и ковидом одновременно 1924
  6. Центр адаптивного спорта в Сургуте могут открыть раньше назначенного срока 1921
  7. В Нижневартовске осудят медиков, которые торговали сертификатами о вакцинации 1800
  8. В Урае во время субботника нашли лошадку от карусели: за это ХМАО победил в конкурсе 1757
  9. ​В Нижневартовске покойника переодевали прямо на улице 1714
  10. ​Молния ударила в Иисуса 1667
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 9201
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7544
  3. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4567
  4. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4507
  5. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 4358
  6. Лесоповал 3735
  7. ​Прощание с Мимино 3657
  8. Рекорд сорок третьего 3601
  9. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3434
  10. ​Крюк на кладбище 3399

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика