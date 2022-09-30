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​Александр Моор оценил реконструкцию областной больницы №2

Тюменская областная клиническая больница №2 продолжает развиваться и совершенствоваться

​Александр Моор оценил реконструкцию областной больницы №2
Фото: admtyumen.ru

Александр Моор совершил инспекционную поездку в Областную клиническую больницу №2, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Глава региона осмотрел приемное отделение взрослого стационара, палаты экстренной помощи при сосудистых катастрофах, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, травматолого-ортопедическое отделение №3 и клинико-диагностическую лабораторию.

Губернатор оценил ход работ по реконструкции операционного блока взрослого стационара и увидел результат ремонта кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии.

Подводя итоги проверки на совещании по развитию Тюменской ОКБ №2, губернатор принял решение о необходимости оснащения травматологического операционного блока современным инновационным оборудованием.

Александр Моор пообещал: «Тюменская ОКБ №2 обслуживает жителей не только областной столицы, но и всего региона. Мы продолжим уделять самое пристальное внимание дальнейшему развитию как этой клиники, так и всей системе здравоохранения в целом».

Кроме того, в клинических отделениях больницы будут проведены косметические ремонты по современным дизайн-проектам. Это сделает больницу удобнее для медперсонала и для пациентов.

Сегодня Тюменская областная клиническая больница №2 – крупнейший в регионе многопрофильный лечебно-диагностический комплекс, оснащенный по самым высоким мировым стандартам. В ее состав входят 19 взрослых и 10 детских стационарных клинических отделений, взрослая, детская и травматологическая поликлиники, также клинико-диагностическая, бактериологическая лаборатории.

Приоритетные направления для клиники - травматология, хирургия, неврология, нейрохирургия, урология, анестезиология и реанимация, неотложная и экстренная медицинская помощь.

Многопрофильный лечебно-диагностический комплекс отличает коллектив высококвалифицированных специалистов, которые оказывают медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменской области по более чем 40 специальностям.


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30 сентября в 19:35, просмотров: 139, комментариев: 0
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