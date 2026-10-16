В Сургуте ранее установили 117 именных табличек на домах ветеранов, но отдельного механизма обновления информации после их смерти или переезда нет

На домах Сургута висят десятки именных табличек с надписью «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Но кто должен следить за тем, остается ли эта информация актуальной, и что происходит с табличкой, если ветеран умер или переехал? Этот вопрос в редакцию СИА-ПРЕСС прислал сургутянин Василий П. «Сколько таких табличек в городе? Сколько живых? Если умерли, не надо ли менять на «здесь жила»?» − спросил он.

Все вопросы − к УК

Как сообщил заместитель главы Сургута Виталий Малыхин, в апреле 2025 года в городе разместили 117 именных информационных табличек. Их установили в год 80-летия Победы.

В администрации пояснили, что за установку, учет и состояние таких знаков отвечают управляющие компании по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах. При этом адреса проживания ветеранов относятся к персональным данным, поэтому мэрия не контролирует актуальность сведений на каждой конкретной табличке.

УК: таблички не учитываем и судьбу ветеранов не отслеживаем

Редакция СИА-ПРЕСС обратилась в несколько управляющих компаний Сургута, чтобы уточнить, как на практике ведется учет таких табличек и что происходит с ними, если ветеран умер или переехал. На запрос ответила УК «Система», в ведении которой находятся несколько домов, где ранее размещали такие знаки. В компании сообщили о трех адресах. На улице Ивана Захарова, 12 и Университетской, 39 таблички по-прежнему находятся на фасадах. На доме по Тюменскому тракту, 2 табличка, установленная в 2024 году, сейчас отсутствует. Когда и по какой причине она исчезла, в УК не знают.

В компании также заявили, что не получают официальных уведомлений от родственников, администрации или других органов о том, что ветеран умер или больше не живет по указанному адресу. Обязанности сообщать такие сведения управляющей организации законодательство, по информации УК, не устанавливает.

Более того, решение о том, снимать табличку, оставлять ее или менять формулировку «здесь живет» на «здесь жил/жила», управляющая компания самостоятельно не принимает. В «Системе» пояснили, что такие таблички не относятся к общему имуществу дома, а их дальнейшую судьбу должен определять инициатор установки, например, родственник ветерана, совет дома или администрация.

Случаев, когда сама УК демонтировала или меняла такие знаки, в компании нет. При этом «Система» отдельно подчеркнула, что не принимала таблички на баланс и не отслеживает их наличие, состояние или снятие с фасадов. Установка также не входит в обязательный перечень работ по содержанию многоквартирного дома.

Единого федерального порядка обновления табличек после смерти или переезда ветерана в открытых нормативных документах найти не удалось. На практике порядок зависит от того, как эта работа организована в конкретном муниципалитете, и кто выступал инициатором установки.

Сколько ветеранов сейчас живет в Сургуте

Отдельно СИА-ПРЕСС запросил данные о ветеранах, которые сейчас живут в Сургуте. «В Сургуте на сегодня: 2 − участники (инвалида) ВОВ, 5 − лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 1 − лица, награжденные знаком «Жителю осажденного Сталинграда», 15 – бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 75 – труженики тыла», − говорится в ответе регионального Отделения СФР.