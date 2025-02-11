Югорчанам рассказали, что такое социальная ипотека, ее плюсы и минусы

«Что из себя представляет социальная ипотека? Кто может ею воспользоваться и какое жилье можно купить на эти деньги?» ‒ спрашивает читательница siapress.ru Мария Лаврова.

Отвечают эксперты Циан:

Что такое социальная ипотека и кто может ее получить

Социальная ипотека ‒ это комплекс целевых региональных программ, позволяющих получить субсидированную ставку по кредиту, а также частичную компенсацию стоимости жилья, варьирующуюся от 15 до 100%.

Каждый регион разрабатывает собственные программы с индивидуальными условиями. Как правило, они ориентированы на многодетные семьи, граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также представителей ряда востребованных профессий: педагогов, врачей, молодых ученых, работников бюджетной сферы и других специалистов, значимых для развития региона.

К потенциальным участникам этих программ, как правило, предъявляются и другие требования.

В частности, необходимо:

проживать в данном регионе в течение определенного времени;

заключить трудовой договор с конкретной организацией на установленный срок;

иметь потребность в улучшении жилищных условий и так далее.

Реализация региональных жилищных программ чаще всего осуществляется в порядке очередности, поэтому рассчитывать на быстрое получение социальной ипотеки не стоит. Претендентам, как правило, приходится ждать выделения бюджетных средств на данную программу. Нередко случается, что к моменту получения финансирования, соискатели уже перестают соответствовать установленным критериям.

Где узнать про социальную ипотеку и субсидии

Перечень доступных в регионе льготных программ и субсидий для покупки жилья можно найти на сайте оператора всех госпрограмм «Дом.РФ», выбрав субъект РФ и поставив отметку «Региональные».

Также можно искать по типу программы, выбрав подходящие варианты: например, «Льготы по ипотеке», «Маткапитал», «Выплата на погашение ипотеки» и так далее.

Еще один полезный фильтр ‒ категория участников. С его помощью можно быстро отобрать те программы, которые подходят вам по социальным, имущественным и профессиональным критериям, например, выбрав чекбоксы «Семьи с детьми», «Молодые семьи», «Медработники», «IT-специалисты».

В одном регионе может параллельно действовать несколько программ, и если семья соответствует критериям нескольких из них, то эти меры поддержки можно сочетать. Так, в Ленинградской области многодетные семьи могут получить компенсацию процентов по ипотеке, если они купили жилье с помощью одной из действующих госпрограмм.

Часто программы социальной ипотеки позволяют получить и льготную ставку по кредиту, и социальную выплату ‒ на первоначальный взнос или как компенсацию части затрат. Социальную ипотеку иногда можно комбинировать с федеральными программами господдержки: семейной ипотекой, материнским капиталом и так далее.

Как оформить социальную ипотеку и какие банки ее выдают

Условия у этих программ очень разные, но в общих чертах последовательность действий выглядит примерно так:

узнать, какие программы есть в регионе и какие из них подходят вам;

уточнить условия и собрать необходимые документы;

подать заявку на участие;

дождаться своей очереди на льготу;

подобрать жилье, соответствующее критериям программы.

В зависимости от программы поддержка предоставляется в виде сертификата на определенную сумму и/или снижения ставки по ипотеке.

Если программа работает с определенными банками, а для покупки жилья вам нужна ипотека, то оформить ее придется в одном из них. При этом кредитор может предъявлять свои требования к заемщику и отказать ему, например, из-за плохой кредитной истории.

Плюсы и минусы социальной ипотеки

Минусы социальной ипотеки:

1. Программы направлены на поддержку определенных слоев населения или специалистов, причем с дополнительными ограничениями: нуждаемость в улучшении жилищных условий, возраст, место работы и тому подобное.

2. Чтобы получить господдержку, нужно попасть в программу и затем дождаться своей очереди. Иногда ожидание занимает не один год ‒ особенно в крупных городах.

3. Список банков, в которых можно оформить ипотеку, может быть ограничен.

4. Свидетельства на выплату или компенсацию части стоимости жилья имеют ограниченный срок действия, а повторное участие в программе, скорее всего, невозможно.

Плюсы социальной ипотеки:

1. При помощи социальной ипотеки можно купить жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а также построить свой дом.

2. Социальная ипотека сочетается с другими мерами господдержки, причем как федерального, так и регионального уровня.

3. Ипотека и выплаты по большей части положены специалистам не самых денежных отраслей, а также наиболее нуждающимся в поддержке слоям ‒ семьям с детьми, молодым родителям и так далее, ‒ для которых жилищный вопрос становится серьезной проблемой.