Как выживает сургутская пищевая отрасль в санкционный кризис

Производители продуктов питания и общепит переживают непростые времена. Сегодня предприятиям приходится работать в условиях ограничения импорта, проблем с логистикой и роста цен. Как переживает пищевая отрасль санкционный кризис, а также как обстоят дела с импортозамещением и поддержкой сургутских товаропроизводителей – в обзоре siapress.ru.

Мнение эксперта

Импортозамещение и новые логистические цепочки – основные варианты улучшения ситуации для пищевой отрасли, считает заместитель главы Артём Кириленко. При этом, по его мнению, тревожных сигналов для предпринимателей нет. Более того объемы выручки в общепите даже увеличились из-за того, что часть ковидных ограничений были отменена.

Однако сегодня не всем предприятиям удается перейти с импортной продукции на отечественную. «Не все можно быстро заменить. Например, в России красной рыбы производится недостаточно много, и поэтому ограничение импорта сильно сказалось на ее цене. Руководители предприятий общепита также жалуется на то, что очень много импортного алкоголя уйдет из страны. Что-то заменит отечественная продукция. В любом случае, сейчас бизнес ищет решения. Наибольшие сложности в импортозамещении связаны с тем, что наше внутреннее производство пока не готово одномоментно с этим справиться», - отметил замглавы.

Еще одна проблема связана с импортным оборудованием. Местные производители пищевой отрасли используют от 30 до 100 процентов иностранной техники в своей работе. Впрочем, многие механические запасные части изготовить можно даже в Сургуте. Например, с помощью обратного реинжиниринга. А также предприниматели надеются на альтернативные цепочки поставок через страны, которые не ввели ограничения.

Что касается повышения цен на продукцию местных производителей, то ситуация неоднозначная. Некоторые производители пищевой отрасли подняли цены на 20 процентов. Другая часть предпринимателей только планирует увеличить стоимость на 10-15 процентов пропорционально увеличению стоимости закупаемого сырья и расходов на создание изделий, а также есть те, кто до последнего не делает этого, чтобы сохранить своих клиентов.

Общепит выживет?

Власти Югры сняли большую часть ковидных ограничений, в том числе и отменили QR-коды, что повлияло на существенный рост посещаемости общепита. Такую тенденцию отметил в интервью ресторатор Алексей Браташов.

Кроме того, он отметил, что некоторые иностранные продукты скорее всего исчезнут, а цены могут повыситься. «Часть импортного алкоголя, вероятно, исчезнет. Что касается всего остального – поставки сырья не прерываются. Но мне кажется, что нынешний рост цен – исключительно спекулятивная реакция рынка. Нет оснований, чтобы они росли настолько», – подчеркнул предприниматель. – Но мы входим в новый сельскохозяйственный сезон и скоро цены должны скорректироваться. Я бы не стал делать глобальных выводов по итогам двух месяцев. Давайте посмотрим, что будет осенью и к концу года».

В этот непростой период государство пытается поддержать общепит, однако эти инструменты доступны при определенных условиях, под которые сложно попасть. «Все будет нормально. Чего не хватает – так это даже не прямых денег, а доступных и адекватных финансовых инструментов. Вот наша первоочередная необходимость, для любого бизнеса. Если будут «длинные» деньги с адекватными процентными ставками – тогда можно планировать деятельность, работать и развиваться», – резюмировал Браташов.

Как обстоят дела с Сургутским хлебозаводом?

Крупнейший производитель хлебобулочной продукции в Югре СГМУП «Сургутский хлебозавод» также использует импортную технику. Ее количество – не менее 60 процентов. И несмотря на опасения, предприятие надеется на поставки через другие каналы.

Кроме того, в приготовлении хлеба использовалась в том числе и импортное сырье. Здесь снова идет упор на импортозамещение. «В основном сырье изготавливалось непосредственно в России. Та же мука, дрожжи и многое другое. И есть доля продукции из других стран. В этом случае должно быть импортозамещение. А то, что не будет поставляться и изготавливаться, уберем из ассортимента. Здесь мы говорим не о конкретно хлебе, а об особой продукции. Также у нас есть определенные запасы, мы будем их использовать при необходимости. На какое-то время их хватит, а потом в дальнейшем перед производством два варианта – наши начнут изготавливать сырье или оно будет поставляться через другие каналы», – рассказал в интервью siapress.ru директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров.

На сегодняшний день предприятие не получает господдержку, так как является муниципальным.

Сургутский мясокомбинат – какие проблемы?

Предприятие «Сургутский мясокомбинат» также оснащено как импортным, так и отечественным оборудованием. Проблем с наличием запасных частей в настоящее время нет. В этом вопросе комбинату помогают администрация Сургута и окружные власти, регулярно информируя об открытии различных информационных площадок для поиска отечественных аналогов оборудования и запасных частей. Кроме того, на предприятии всегда есть определённые запасы сырья.

«Основной проблемой сегодня является существенное повышение цен на сырьё и упаковочные материалы. К сожалению, мы не можем никак повлиять на это, и нам приходится реагировать на нынешние экономические условия. При этом мы стараемся избегать повышения цен, оптимизируя затраты», – рассказал генеральный директор предприятия Игорь Мищенко.

А поддерживают ли фермеров?

Многие склоняются к мнению, что импортозамещение – важный этап в стабилизации не только пищевой отрасли, но и других сфер. Но как еще поддерживают местных товаропроизводителей? Так, центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры предоставляет помощь фермерам. В том числе – проведение ярмарок, которые позволяют презентовать свою продукцию жителям округа, чтобы в дальнейшем ее продать. Также организация предоставляет возможность реализовать продукт в федеральных торговых сетях.

«Помогаем подготовить и правильно оформить документы на заявку на получение грантовой поддержки. Для начинающих фермеров мы проводим серию обучающих вебинаров. У нас есть школа начинающего фермера «Я фермер», – добавил руководитель центра Михаил Коваль.

Напоминаем, ранее ведущие «О чем говорят» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили, как общепит сможет выжить в новой экономической реальности.