Заместитель главы Сургута – о том, как сургутская пищевая отрасль переживает кризис

После пандемии предпринимателей настигли новые трудности – рост закупочных цен, падение выручки, разрыв цепочек импортных поставок и многое другое. Справятся ли сургутские производители пищевой отрасли в этот непростой период, как власть поддерживает местный бизнес и стоит ли беспокоиться из-за роста цен на продукты рассказал корреспондентам siapress.ruзаместитель главы Артём Кириленко.

– Как сургутская пищевая отрасль переживает кризис? Как частные и муниципальные предприятия справляются с этим периодом?

– У нас есть два муниципальных предприятия, которые так или иначе связаны с пищевой отраслью – это СГМУП «Сургутский хлебокомбинат» и СГМУП «Комбинат школьного питания». И есть много частных предприятий. Безусловно, изменение экономической ситуация затронуло всех. Так, в феврале-марте повышались цены, а также возник временный дефицит некоторых продовольственных товаров. Это сказалось на себестоимости готовой продукции. Быстро повысить отпускные цены на готовую продукцию не всегда возможно, а порой и не целесообразно. Сейчас предпринимателям, конечно, тяжело, но не сказать, что тяжелее, чем в период серьезных ограничений в пандемию. Многие находят выход, импортные продукты заменяют на сырье российского производства, пытаются выстроить новые логистические цепочки. Исходя из того, что мы слышим и видим, в принципе, слишком тревожных звоночков пока нет. Более того по некоторым предприятиям, в частности, в общепите объемы выручки даже увеличились. Это связано с тем, что ковидные ограничение снизились, и это положительно сказалось на количестве посетителей.

– Получается, предприятия переходят с импортной продукции на отечественную. Но все ли получается заменить? Какие предприниматели находят выходы из сложившейся ситуации?

– Не все можно быстро заменить. Например, в России красной рыбы производится недостаточно много, и поэтому ограничение импорта сильно сказалось на ее цене. Руководители предприятий общепита также жалуется на то, что очень много импортного алкоголя уйдет из страны. Что-то заменит отечественная продукция. В любом случае, сейчас бизнес ищет решения. Наибольшие сложности в импортозамещении связаны с тем, что наше внутреннее производство пока не готово одномоментно с этим справиться.

Также проблема касается того, что предприятия работают на импортном оборудовании. Использование импортного оборудования у местных производителей составляет от 30 до 100 процентов. Не является исключением единственное в городе муниципальное предприятие в сфере пищевой промышленности – «Сургутский хлебозавод», которое использует до 70 процентов оборудования иностранного производства. Однако, я считаю, что выход всегда есть.

– А если импортное техническое оборудование сломается? Неужели производство остановится?

– Могу сказать пока только из своего личного опыта и общения с предпринимателями. В основном они настроены положительно. Многие механические запасные части можно изготовить у нас в Сургуте, если это не какая-то тонкая электроника. У нас уже не первый год развивается, так называемый, обратный реинжиниринг, когда по готовым деталям делают цифровую модель изделия, и потом уже за 3D-принтерах или токарных станках создают точные копии. Сейчас в Сургуте такое тоже можно повторить. У нас есть предприниматель, который этим занимается, поэтому с механической частью проблем не будет. А вот с электроникой уже чуть сложнее. Но предприниматели надеются на альтернативные цепочки поставок через страны, которые не ввели ограничения или же производство из Китая. По этому направлению руководство страны и региона принимает все необходимые меры. Так, например, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 29 марта подписал постановление о параллельном импорте. Сейчас дело за предпринимателями. Со стороны городских властей посильная поддержка также будет оказываться.

– Как местная власть поддерживает предпринимателей?

– В администрации готовы помогать, у нас для этого есть ряд инструментов. Например, предоставление земельных участков без торгов, если говорить про масштабные проекты, особенно если это будет проект в области импортозамещения. Для среднего и малого бизнеса есть субсидии на компенсацию затрат. Также 1 апреля администрацией был утверждён план первоочередных действий по поддержке экономики. Мы собрали все предложения бизнеса, отработали их и сформировали проект, куда вошли упрощение закупочных процедур, снижение арендных ставок на муниципальное имущество, перенос сроков по некоторым платежам в бюджет. Постепенно принимаются необходимые документы, планируем закончить до конца мая. Сейчас собираем предложения по поддержке во второй пакет мер. Еще большую поддержку предпринимателям оказывает округ, фонды, и мы совместно с ними работаем. Предприниматели точно без внимания не останутся.

– А обращались ли в администрацию с идеями бизнеса в тех отраслях, где необходимо импортозамещение?

– Еще не обращались. Тех, кто придет к нам с идеей создать производство, особенно в целях импортозамещения, мы, безусловно, будем поддерживать.

– Стоит ли бояться роста цен на продукты? Власти Сургута контролируют этот процесс?

– В наши полномочия не входит полноценный контроль ценообразования. Максимум – это мониторинг. Мы продолжаем наблюдать за 68 продуктами питания, причем в ежедневном режиме. Передаем эти данные в округ. Если рост больше пяти процентов, то данные могут быть переданы в прокуратуру и ФАС для того, чтобы они с поставщиками отработали, насколько объективно повышаются цены.

Весь март и половине апреля этому вопросу уделялось много внимания. И пока я склоняюсь к мнению, что поставщики в начале повышали цены от возникшей неопределенности, а когда увидели, что руководство страны успешно справляется с вызовами и экономическая ситуация достаточно стабильная, курс доллара вернулся к своим первоначальным значениям, поняли, что объективных обстоятельств поднимать цены на российскую продукцию точно нет. Что касается импортной продукции, то ее стоимость скорее всего останется выше прежней из-за проблем с логистикой.

По информации производителей пищевой отрасли некоторые из них уже подняли цены на 20 процентов, некоторые еще только планируют поднять цены на 10-15 процентов пропорционально увеличению стоимости закупаемого сырья и увеличению сопутствующих расходов на производство, а некоторые стараются до последнего не поднимать цены, чтобы сохранить своих клиентов.

– Насколько местные товары конкурентоспособны по сравнению с зарубежными? Есть ли планы выходить на массовый рынок или хотя бы заменить ими продукцию на прилавках магазинов?

– Они могут конкурировать, но у всего должна быть своя ниша. Не может штучный товар конкурировать с тем, что производится миллионными партиями. Структура себестоимости совершенно разная. У массового производства есть свои преимущества – это низкая цена. Однако у него и качество будет хуже. А у местного, как правило мелкосерийного или штучного – уникальность, качество. Поэтому освобождение ниши импортными товарами открывает шикарное окно возможностей для местных товаропроизводителей.

Если говорить об освоении рынка за пределами Югры, то тут действительно есть сложности. Уже неоднократно организовывали встречи с федеральными торговыми сетями и нашими производителями. Так, местный бизнес далеко не всегда может выдержать жесткие требования федеральных сетей, в первую очередь по объем выпускаемой продукции. У наших предприятий не такое большое производство, чтобы это было интересно крупным игрокам. Но со стороны сетей есть определенная поддержка – наша продукция представлена на территории Югры.