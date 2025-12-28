Каждый второй читатель СИА-ПРЕСС недоволен медицинской помощью в Югре

Результаты опроса среди читателей СИА-ПРЕСС показали неоднозначное отношение жителей Югры к качеству медицинской помощи в регионе. Полностью удовлетворены медицинским обслуживанием 16,3% респондентов, еще 38% отметили, что в целом довольны ситуацией. Таким образом, положительную оценку системе здравоохранения дали 54,3% участников.

В то же время 30,2% опрошенных сообщили, что в целом не удовлетворены качеством медицинской помощи, а 13,2% заявили о полном недовольстве.

Еще 2,3% участников отметили, что не нуждаются в медицинском обслуживании.

Напоминаем, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что наименьший уровень удовлетворенности медицинской помощью зафиксирован в Республике Тыва и Томской области. По ее словам, ключевая причина – острый дефицит медицинских кадров, который остается проблемой для многих субъектов страны.