В Югре изменен бюджет и некоторые региональные программы соцподдержки

На 48-м заседании Думы Югры депутаты поддержали ряд законопроектов, в том числе проект закона о корректировке бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В обсуждении принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук.

Глава региона отметил, что корректировка связана с влиянием глобальных макроэкономических процессов на экономику округа, динамикой поступления налоговых отчислений, а также результатами аудита исполнения контрактных обязательств. В итоге доходная часть бюджета 2025 года будет сокращена на 518 млн рублей, а расходная – на 13,7 млрд рублей.

При этом губернатор подчеркнул, что все социальные обязательства сохраняются в полном объёме: «Безусловными приоритетами остаются предоставление мер поддержки, в том числе участникам специальной военной операции и их семьям, выполнение всех социальных обязательств, расселение аварийного жилищного фонда, реализация важных инфраструктурных проектов».

Одним из значимых решений стало совершенствование системы предоставления регионального материнского капитала. По инициативе фракций партий «Единая Россия» и «ЛДПР» с 1 января 2026 года югорский семейный капитал смогут получать родители-студенты очной формы обучения в возрасте до 35 лет уже при рождении первого ребёнка. При этом они сохранят право на повторное получение выплаты при рождении второго и последующих детей.

Также принято решение о дополнительных мерах поддержки для коренных малочисленных народов Севера. Теперь право на получение единовременного пособия при рождении детей распространяется на жителей, ведущих традиционный образ жизни в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности. Кроме того, коренные жители региона смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с ведением традиционной хозяйственной деятельности.

Руслан Кухарук подчеркнул, что корректировка бюджета позволит сосредоточить ресурсы на наиболее приоритетных направлениях: «Сегодня наша страна переживает времена серьёзных вызовов и испытаний. Именно поэтому мы должны быть максимально точными и ответственными в распределении средств. Поддержка людей, социальные обязательства и стратегическое развитие остаются для нас главным ориентиром».